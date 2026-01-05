CORTIS直播大翻車！自爆戀愛史兼談吻戲？壽星慘被邊緣化惹公憤

剛剛在香港啟德勇奪「2025 MAMA大獎」最佳新人的韓國男團CORTIS，出道短短半年便在全亞洲累積超高人氣。然而，近日成員在為隊友金主訓（Juhoon）慶祝18歲生日的直播中，卻因為言論尺度過大及冷落壽星等行為激發公憤。



CORTIS剛剛在香港啟德體育園勇奪「2025 MAMA大獎」最佳新人獎。（網上圖片）

CORTIS自爆情史談吻戲

CORTIS作為出道不久的新人，本應正處於建立形象的「上升期」，卻在直播中大談吻戲及戀愛觀。

CORTIS作為出道不久的新人，本應正處於建立形象的「上升期」，卻在直播中大談吻戲及戀愛觀。（網上圖片）

隊長馬丁（Martin）在直播中大談「成年後就可以拍吻戲」，更現場演示如何雙語表白。而21歲成員趙雨凡（James）更語出驚人，自稱經驗豐富可提供諮詢。即便事後解釋是玩笑，但對於偶像圈來說，此舉無疑是公然挑釁粉絲底線。加上團內仍有3名未成年成員，不少網民直言對話內容令人「生理不適」。

隊友金主訓（Juhoon）慶祝18歲已成年，隊長馬丁（Martin）卻在直播中大談「成年後就可以拍吻戲」。（微博圖片）

21歲成員趙雨凡（James）更語出驚人，自稱經驗豐富可提供諮詢。（微博圖片）

壽星金主訓淪為背景板

除了言論爭議，這場原定為慶祝金主訓18歲成年禮的生日直播，其簡陋程度亦令粉絲心碎。直播現場燈光昏暗、完全沒有生日裝飾，壽星全程被擠到角落，存在感極低。直播中約80%的內容完全偏離生日主題，金主訓多次嘗試將話題拉回正軌卻被無視。粉絲心痛表示：「這哪裡是生日直播？簡直是隊友的個人騷。」

為慶祝金主訓18歲成年禮的生日直播，現場燈光昏暗、完全沒有生日裝飾，壽星（左一）全程被擠到角落，存在感極低。（網上圖片）

經理人急Call停直播

爭議言論持續約半小時後，經理人眼見場面失控，疑似直接急Call中斷，成員隨後匆忙結束直播。雖然有支持者解釋成員只是想回應粉絲關於戀愛問題的提問，但網絡的負面評價已開始發酵，甚至出現質疑這班新人患上「藝人病」的聲浪。

爭議言論持續約半小時後，經理人眼見場面失控，疑似直接致電介入。（微博圖片）

「怪物新人」形象受挫

回顧CORTIS的星途，可謂是「出道即巔峰」。2025年8月以主打曲《What You Want》正式出道後，僅用100天便橫掃多個頒獎禮新人獎。沒想到在事業上升期，竟因為一場欠缺管理的直播自毀形象。