NewJeans宣告五缺一！Danielle遭解約家人被控告　Hanni確認歸隊

今日（29日）HYBE旗下子公司ADOR正式宣佈，與人氣女團NewJeans成員Danielle解除專屬合約，並同步起訴其家屬及前CEO閔熙珍。隨著 Hanni 確認歸隊，原本鬧得沸沸揚揚的解約風波似乎走向「分化」結局，Danielle似乎成為唯一離隊成員。



ADOR宣佈，與Danielle解除專屬合約，並同步起訴其家屬及前CEO閔熙珍。（網上圖片）

ADOR正式與Danielle割席

ADOR於今日發表聲明，明確表示Danielle已無法繼續作為NewJeans成員及所屬藝人活動，雙方專屬合約即日起解除。聲明中更強硬指出，將對其一名家屬及前代表閔熙珍追究法律責任，控訴兩人導致成員離隊及團體回歸延誤。

聲明中更強硬指出，將對其一名家屬及前代表閔熙珍追究法律責任。（X@alldoorsoneroom）

Hanni攜家人赴韓「和解」

在Danielle離隊的同時，其他成員的去向亦有定案。Hanni在與家屬一同訪問韓國並與公司深度溝通後，最終決定尊重法院判決，確認回歸ADOR繼續活動。加上早於11月已歸隊的Haerin與Hyein，目前NewJeans大部分成員已重新入隊。至於Minji則仍在與公司持續協商中，回歸的可能性依然存在。

Hanni與其家人在與公司深度溝通後確認回歸ADOR繼續活動。（網上圖片）

Danielle接洽代言成導火線？

針對Danielle被單獨解約，外界爭議聲不斷。法律界分析指，若按合約精神，違約應涉及全體成員，但公司僅對Danielle「開刀」，做法罕見。不少粉絲質疑Danielle並非糾紛主導者，此舉更像是針對其家屬及閔熙珍的「報復性清算」。但有消息指，在NewJeans集體宣告解約後，Danielle家屬曾私下為其接洽代言，公司認為其行為已嚴重干擾經營，令雙方再無合作空間。

NewJeans解約後Danielle接洽代言，成為OMEGA全球品牌大使。（網上圖片）

ADOR指控成員長期接收「歪曲訊息」

ADOR在聲明中透露，成員們長期接收到關於公司的「歪曲和偏頗訊息」，導致產生嚴重誤解。公司承諾未來將基於事實消除誤會，並會擇機向大眾公開爭議細節。