BABYMONSTER新歌被指暗藏玄機　海豚標誌惹熱議Rami疑歸隊

YG娛樂旗下女團BABYMONSTER近日推出新歌《SUPA DUPA LUV》MV，一出隨即橫掃社交平台。不過，最令「MONSTIEZ」（粉絲暱稱）激動的並非洗腦旋律，而是MV結尾疑似暗藏主唱Rami回歸的「彩蛋」。

MV結尾疑似暗藏主唱Rami回歸的「彩蛋」。（《SUPA DUPA LUV》MV截圖）

有眼利的網民發現，若以0.25倍速慢放《SUPA DUPA LUV》MV，AHYEON流淚的畫面中竟閃過一隻海豚，而海豚正是Rami的專屬代表符號。此外，畫面最後出現一個站在窗邊的長髮女性背影，與窗外嬉戲的成員形成對比。不少粉絲解讀這是YG釋出的「歸隊信號」，認為背影正暗示Rami已康復，正等待時機重新加入團隊。

事實上，Rami自2025年5月9日起便因健康問題進入休養期。儘管外界瘋傳其因「氣胸」入院，但YG娛樂始終未正面證實，僅以「需數月靜養」帶過。Rami的母親於9月曾在Instagram回應粉絲，承諾女兒「一定會回來」，但呼籲大眾給予耐性。

Rami自2025年5月9日起便因健康問題進入休養期。（網上圖片）

雖然官方尚未「放行」，但粉絲早已按捺不住興奮心情。有網民留言：「等了半年，終於看到曙光」、「沒有Rami的歌聲總覺得少了靈魂」，亦有人保持理性：「希望是真的，但最重要是身體健康」。