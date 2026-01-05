BTS時隔多年全員回歸！3月20日發正規專輯　世巡傳設有香港站

南韓天團BTS（防彈少年團）在全員退役後，終於正式宣告重啟完整體活動！所屬經紀公司BIGHIT MUSIC日前發布公告，確定BTS將於2026年3月攜正規五輯回歸，並同步啟動全新世界巡迴演唱會。



所屬經紀公司BIGHIT MUSIC日前震撼發布公告，確定BTS將於2026年3月攜正規五輯回歸，並同步啟動全新世界巡迴演唱會。（weverse@BTS）

時隔近四年再發片 收錄14首成員心血

今次推出的正規五輯對BTS意義非凡，是組合自2022年發行《Proof》後，時隔3年9個月再度合體的力作。據悉，專輯將收錄14首新歌，成員更深度參與創作。BIGHIT形容，這張專輯不僅表達了成員的心路歷程，更標示了團體未來的前進方向，是送給苦候多時的ARMY（粉絲暱稱）們一份最誠摯的禮物。

據悉，專輯將收錄14首新歌，成員更深度參與創作。（網上圖片）

巡演規模破紀錄 傳設香港、澳門分站

除了新碟消息，ARMY最關心的莫過於世界巡演。據證券機構預測，這場巡演將橫跨8個月，全球預計演出約65場，動員人數高達400萬人次，規模之大有望刷新K-Pop巡演紀錄！雖然官方目前強調細節尚未落實，但網上已傳出香港、澳門亦在考慮之列。考慮到BTS以往曾多次在亞博開騷，今次若來港，極大機會選址啟德體育園等大型場館！

BTS以往曾多次在亞博開騷。（小紅書@一顆甜糖）

1月14日公佈日程 官方預熱倒數頁面

BTS 2026世界巡演的具體日程（包括場次及地點），將於2026年1月14日凌晨0時（韓國時間）正式揭曉。目前官方已開放專屬網站及倒數頁面，粉絲普遍擔心屆時會出現全球搶票混戰，更有粉絲笑言「80億人搶400萬張飛」，這場「門票大戰」注定一票難求。