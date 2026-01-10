太妍續約SM踏入第19年！回顧solo女王成名路　曾與EXO伯賢拍拖

南韓女團「少女時代」太妍（Taeyeon）今日（9日）確定與陪伴多年的老東家SM娛樂再次簽下續約，雙方合作關係正式邁入第19年。SM娛樂表示：「我們很高興能基於與SM珍貴藝人太妍長期以來累積的信任與情誼，再次攜手合作。未來我們將在多方面提供支援，讓太妍作為全球藝人能更加閃耀。」

太妍（Taeyeon）確定與陪伴多年的老東家SM娛樂再次簽下續約，雙方合作關係正式邁入第19年。（網上圖片）

「信聽太」solo天后

太妍於2007年作為少女時代成員出道，憑藉紮實唱功成為團魂。2015年她正式展開solo 發展，首張專輯《I》一鳴驚人，其後推出的《Rain》、《Four Seasons》及《INVU》等神曲更是橫掃音源榜，奠定了她「信聽太（可以信任地聽太妍唱歌）」的地位。2025年她更舉辦了個人出道10週年演唱會並推出精選輯，驗證了她在K-Pop界無可取代的「長青樹」身分。

太妍於2007年作為少女時代成員出道。（網上圖片）

2015年太妍憑《I》solo出道，借此確立了太妍在K-pop界的頂級solo歌手地位。（網上圖片）

生日當天遭喪父打擊

在璀璨事業背後，太妍亦經歷過不少心碎時刻。最令粉絲揪心的，莫過於2020年3月9日，當時正值太妍31歲生日，原本準備推出新歌《Happy》慶祝，卻驚傳父親因急性心肌梗塞猝逝，令本應慶祝的生日蒙上了哀思，太妍亦曾坦言陷入憂鬱與低潮。

太妍31歲生日，父親卻因急性心肌梗塞猝逝。（ig@taeyeon_ss）

曾與EXO伯賢熱戀

作為頂級偶像，太妍的感情生活一直是焦點。最轟動莫過於2014年被爆與同公司師弟EXO成員伯賢熱戀，這段相差3歲的「姊弟戀」當時承受極大壓力，雙方於一年多後宣告分手，恢復前後輩關係。