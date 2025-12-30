Danielle被踢出NewJeans慘了　預計天價賠償金額曝光　全由她承擔

韓國人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約糾紛即將以開除成員Danielle作結，等候許久的粉絲們對這個結果都感到相當衝擊。



經紀公司ADOR更是不爽，直接在官方聲明中公布是Danielle的家人和前代表閔熙珍從中作梗，要透過法律途徑維護權益。外界推測，Danielle恐面臨高達1080億韓元（約5.8億港元）的天價違約金，創下演藝圈天價。

NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約糾紛即將以開除成員Danielle做結，外界推測，Danielle恐面臨高達1080億韓元（約5.8億港元）的天價違約金。（IG@danielle.newjeans）

更多NewJeans Danielle相片：

+ 13

ADOR放話表示，要正式向法院提交針對Danielle的違約金與損害賠償訴狀。雖然沒有公開違約金的數字，但他們除了將依照專屬合約中既定的公式計算，還要加上藝人違反合約後，對公司實際造成的經濟損失。

韓媒參考先前法界推估，NewJeans與ADOR全面解約，可能要面臨高達4500億至6200億韓元（約24億至33億港元）的違約金。因為成員們每人平均月收入為15億至20億韓元（約800萬至1000萬港元），而合約還有62個月到期，所以平均一人恐要賠償900億至1240億韓元（約4.9億至6.7億港元）。

由於這個數字曾在ADOR前代表閔熙珍和公司內部董事的KakaoTalk對話中提到過，並且出現在閔熙珍對HYBE提起的「表決權行使禁止假處分」訴訟中，代表極具參考價值。

如今Danielle獨自一人遭公司ADOR開除，根據ADOR在2024年的預計總營收為1111億韓元（約6億港元），還有剩餘合約54個月沒走完，套用公式計算後，Danielle理論賠償數字可能為1080億韓元（約5.8億港元）。

但法院會如何判定則是另外一回事，只能說未來Danielle的單飛之路勢必困難重重。

【延伸閱讀】永野芽郁不倫風波 代言賠償以億元計 傳賣2千萬公寓求生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

韓樂的過去現在和未來？音樂性和形象包裝的重要性

HYBE旗下ADOR更換公司代表 閔熙珍控遭單方面解任

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】