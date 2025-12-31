蔡依林Pleasure演唱會2億打造「愉悅宇宙」　觀眾嘆如奧運開幕禮

把「愉悅」幻化成一座可以直接走進去的宇宙空間，放眼華語歌壇，恐怕只有Jolin蔡依林能有如此能耐吧。



12月30日首夜，台北大巨蛋在Jolin親手打造下，變成了龐大浩瀚的「PLEASURE愉悅宇宙」，更像是萬獸齊聚的「人間樂園」，4萬人莫名被牽引入座，不知不覺忘了時間的存在。

蔡依林「PLEASURE」世界巡演12月30日台北大巨蛋演唱會現場照片（Instagram@1amchieh_hu）

故事的開端由Jolin化身成「天空花園裡女孩」，站在天平兩端與祭司對望，接著神秘音樂響起，主舞台大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾誤以為Jolin會出現在公牛戰車上，沒料到她旋即頭戴「愉悅與苦痛」的雙面頭盔，變身「欲望守護者」，出現於「恆星舞台」下方的「靈魂之柱」圓陣。

音樂一停，Jolin脫下華麗外袍變身「大地精靈」，接著響起《SEVEN》樂章，Jolin直接宣告「PLEASURE」人間樂園正式開啟。

隨後她騎上30公尺「欲望巨蟒」登上3層樓高環繞高唱《美杜莎》，然後反轉延伸舞台連唱《D.I.Y.》、《I'M NOT YOURS》2首歌曲，4萬觀眾完全嗨到失控。短短10分鐘的開場秀，也被封為「史上最狂開場」，更有粉絲直接喊出：

到底是演唱會還是奧運開幕？

當Jolin在第3段經典情歌Part，隨著「金紗女伶」上身，腳步也變得輕盈：「大家好嗎？感覺很久沒看到大家了，這是彩排之後第一次迎賓的感覺，距離上一次『UGLY BEAUTY』第1場已經6年，有沒有覺得誇張？來我演唱會就得大大流汗、盡情歡唱，這場地很大，我需要更洪亮的聲音，馬上就要放假了，這3天，我也會陪你們度過2025年的最後一天。」

接著她又以組曲《第三人稱》、《天空》及《檸檬茶的味道》等組曲掀起全場大合唱。Jolin再度嗨喊：「我要看你們哪一天唱的最大聲，這段是我唯一能夠清楚聽到你們的聲音。」全場回以高分貝吶喊，見到歌迷跟著大合唱，她感動說：「剛才你們把我唱哭了。」

「PLEASURE」演唱會處處暗藏數字密碼，包括精心設計的3座沉浸式「人間樂園」舞台，搭配7套前衛華麗造型、36猛男舞者與特技舞群，服裝總數超過180套。另加上舞台硬體、製作成本及大公牛、30公尺巨蟒等30項道具製作等；演唱會總成本高達9億台幣（約港幣2.2億元）。而3天大巨蛋共吸引12萬人，總票房估計約5.6億元台幣（約港幣1.3億元）。

