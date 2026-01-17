Jessie J重提參加《歌手》奪冠其實係烏龍？曾與李玟合唱震撼全網

英國天后Jessie J近日接受訪問，大爆2018年參加湖南衛視《歌手》並奪冠的幕後烏龍。她透露這段旅程起初竟是「美麗的誤會」：Jessie J以為是去擔任嘉賓，甚至隨身僅帶了3套演出服，直到登台前才被告知要參與每週排名比賽。這段陰差陽錯的過程，被她形容為「一生中最奇妙的經歷」。

Jessie J近日接受訪問，重提參加《歌手》的經歷。（YouTube@BBC America）

首位外籍歌王五奪周冠軍

儘管是「意外」參賽，Jessie J仍展現驚人實力。她憑藉《Domino》、《My Heart Will Go On》等震撼現場，創下五場周冠軍（含開賽三連冠）的驕人成績，成為節目史上單季奪冠次數最高的紀錄保持者。在總決賽中，她更以接近50%的得票率橫掃全場，正式成為《歌手》首位外籍歌王。

Jessie J 是《歌手》首位外籍歌王。（微博圖片）

帶病堅持錄製

光鮮背後，Jessie J在比賽期間亦面臨巨大的健康挑戰。她曾因突發梅尼埃病導致眩暈及聽力受損，一度需調整日程。然而，她最終選擇堅持完成後續賽事，其專業態度贏得全場掌聲。汪峰曾給予極高評價，直言：「當孩子問好歌，我讓他聽Jessie J」，這份專業精神至今仍讓樂迷津津樂道。

Jessie J在《歌手2018》比賽期間亦面臨巨大的健康挑戰。（微博圖片）

盛讚華晨宇汪峰及李玟

回憶起競演對手，Jessie J對中國歌手讚不絕口。她曾多次提及華晨宇補位後終結其「三連冠」的往事，稱其與汪峰均為「令人驚嘆的藝術家」。最令港人難忘的，莫過於總決賽中她與已故天后李玟（CoCo Lee）合唱《Bang Bang》被譽為「格林美級現場」。她感性表示，中國觀眾的支持「改變了自己的人生」。

Jessie J曾與已故天后李玟（CoCo Lee）合唱《Bang Bang》被譽為「格林美級現場」。（微博圖片）

2026巡演三月開啟中國站

Jessie J對中國市場的熱愛並未隨著比賽結束而冷卻。Jessie J將於3月開啟新一輪中國巡演。不少粉絲紛紛留言祝福，期待這位現場實力教科書等級的歌后再次帶來震撼感官的音樂體驗。