馮允謙首個個人戶外騷玩瞬間移動驚現最後排　落台派朱古力寵粉

「唱作王子」馮允謙（Jay）首次戶外個唱、一連兩場《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，昨晚於西九文化區安盛竹翠公園圓滿舉行，觀眾兩度encore，反應熱烈。

場外過百人「紮營」聽騷

寵粉的Jay演唱會期間除了落台派朱古力和紀念品，更大玩「瞬間移動」，眨眼間從舞台轉到最後排觀眾身邊唱歌跳舞，全場驚喜。而場外有過百人「紮營」，「聽」Jay的演唱會，好誇張！

獲眾多好友力撐

台上表演精彩，台下捧場觀眾亦好熱鬧，寰亞集團老闆林建岳博士、「寰亞孻女」黃淑蔓、雲浩影、合作電影《得寵先生》的女主角盧慧敏（Amy Lo)、曾擔任他不同MV女主角「J女郎」：《一步一悔過》徐㴓喬（Asha）、《報復式浪漫》劉沛蘅（Hillary）和《See Through Ya》坂部佩莎。還有合作「拉濶2024 ． LAVA」李駿傑（Jeremy）和梁業（肥仔）、好友T-Ma、林奕匡、力臻及炎明熹等捧場。Jay的媽咪和親友們與fans一齊坐，一齊叫喊，非常投入。而演唱會於竹翠公園舉行，不少觀眾提早入場，在場內布景打卡、買周邊產品、專輯、夾零食，享受精緻小食和美酒餐飲，夜空美景下chill住睇騷。

馮允謙獲不少圈內好友力撐捧場。（公關提供）

「飛船」舞台震撼登場

演唱會準時七時半開始，舞台設計成飛船一部份，Jay從巨型螺旋槳登場，一口氣以新歌《齊柏林飛船》、《Break Your Heart》和《山旮旯》，為演唱會揭開序幕，觀眾興奮站起來。然後Jay結他自彈自嘅唱 《Let’s Keep This Tonight》和《無理取樂》，全場起舞。之後Jay與所有樂手及和音曬冷，在長長T台演唱《簡單的歌》和《Close To The Edge》等作品。

馮允謙大玩「瞬間移動」

除了台上演唱，Jay唱《遠在眼前》之後大玩「瞬間移動」，降落舞台後眨眼間換了衫，從最後排眾席邊唱邊跳入場，全場驚喜。唱《Full Moon Party》時更有十幾個「月球」波在觀眾席飛舞，全場觀眾起身一齊玩，非常開心。唱《報復式浪漫》時，Jay落走落台大派朱古力，他說：「我特別為你哋準備，希望可以送啲甜蜜同埋溫暖俾你哋！」而《報復式浪漫》MV女主角劉沛蘅（Hillary）成功得到Jay親手派的朱古力，她開心錫錫小禮物，甜度爆標！之後Jay返上台與樂隊、舞蹈員及全場觀眾selfie大合照留念。

馮允謙推新專輯

Jay全新專輯《FRAGMENTS OF MY MIND》於17日，演唱會頭場同日推出，雙喜臨門，演唱會歌單亦包括《吉卜力》、《然之後》和《手繪黑卡》等新歌。他還選唱了Michael Jackson的《Rock With You》、Bee Gees的《How Deep Is Your Love》、方大同的《Singalongsong》和杜德偉的《影子舞》等前輩作品。唱《Singalongsong》時觀眾揮動手機燈，全場一片燈海，非常壯觀。

馮允謙感性致謝

演唱會尾聲，Jay說：「2025年好多事發生，無論喺世界上，或者我生活上。好彩有音樂陪伴、療癒我，我好幸運每日都可以做自己喜歡嘅事，唱歌畀你哋聽、或者喺屋企寫歌、搭車聽歌。呢四年我做咗四次個人演唱會，衷心多謝你哋嘅支持。呢個世界無論變成點都好，希望我嘅音樂可以俾到力量、溫暖、陪伴你哋。」

馮允謙兩度Encore驚喜加碼

唱完最後一首歌後Jay向觀眾飛吻說：「I Love You！」離場，觀眾大叫encore，Jay穿上今次演唱會設計的衛衣和月球造型暖包掛飾出場，演唱《愛斯基摩人之吻》後，落台送演唱會造型的figure 公仔、Cap帽和充電器，演唱《會再見的》後離場。歌迷再度大叫encore，Jay再出場大合唱《我好想你》。觀眾意猶未盡，他說：「噚晚encore我出咗嚟一次，今晚出嚟兩次，我驚噚晚觀眾會嬲。」全場起哄「唔會」，觀眾大叫多首歌名，Jay笑說：「又唱《會再見的》？啱啱咪唱完囉！」然後他唱《在最好的時間做最好的你》，為演唱會畫上完美句號。