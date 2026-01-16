《聲秀》柯雨霏推首支派台歌　帶病頂硬上拍MV　穿大師前衛裝現身

Ophelia柯雨霏在《聲秀》奪得亞軍，繼冠軍Ryan馮熙燮成為第二位學員出歌做新人，推出第一首個人作品《直覺型美學》。她直言比賽完結至今只是兩個月時間，心情非常激動，被問到錄音、拍MV、工作接踵而來會否好緊張？她笑言：「我未有時間緊張，因為一切發生得太突然，感激公司團隊落力為我籌備這首歌。」

拍MV帶病上陣

畢竟要拍攝人生第一個MV，事前Ophelia會否刻意keep fit做facial保持最佳狀態示人？豈料到她帶病上陣，她說：「講到keep fit，其實我前兩日排腸胃炎大病了一場，連嘔6次兼發燒，所以不用刻意keep，大家都說我今天面也尖了。」她笑言：「本身我還跟同事們說，如果我還未病好，那就吊住鹽水拍MV吧，不過今朝一起身已經沒事，所以OK的！」

監製教「搭小巴嗌有落」練丹田

除了拍MV，新歌錄音也是緊逼裡完成，她說：「其實前一晚凌晨2點幾才完成錄音，錄音前我病到聲都沙了，連監製見到我都忍不住說『你把聲好攰喎』。幸好《直覺型美學》這首歌很有力量，我越唱越high，去到把聲已完全復原能夠完成錄音。」她又提到：「大家都知我學唱歌的時間非常短，有些發聲位置未拿捏得很純熟，監製Jacky老師教了我好多方法，加上首歌都算高音，他教我『當搭小巴嗌有落』去想像用丹田發聲。今日拍MV時Jacky老師見到我笑，他說『你今日用丹田笑喎，笑得好響喎』，證明我學而致用，哈哈！」

挑戰另類搖滾風格

Ophelia第一次拍MV感覺好新鮮，為了配合歌曲另類搖滾的風格，團隊為她設計了全新形象，用怪奇、淘氣、自信、破格的元素做核心，她說：「本身一開始對自己沒有信心，因為怕自己carry不了造型，很感謝團隊給我很大信心，到我看playback的時候也喜歡。」

身穿大師前衛作品

為了讓Ophelia令人眼前一亮，團隊特意為她準備了比利時安特衛普六君子（The Antwerp Six）之一，時裝設計大師Walter Van Beirendonck FW25 Collection的show piece去穿搭，天馬行空、大膽前衛的意念完美揉合到MV之中。

