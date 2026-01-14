王菀之「合體」演唱會3月登陸澳門　大賣關子暗示張敬軒做嘉賓

唱作才女王菀之（Ivana）宣布，去年以「合體」為主題的入行二十週年紀念演唱會，將搬到澳門上演，去年紅館兩場的演出，口碑極佳，不少歌迷都意尤未盡，覺得兩場實在太少，終於今年想再一次回味這個音樂盛宴的歌迷，可以過大海睇啦！



Ivana將於3月28日倫敦人綜藝館舉辦「合體」演唱會。（官方提供圖片）

王菀之3月澳門再開《合體》

「合體」對Ivana而言，從與內在自我對話，到與聽眾心靈相通，最終與音樂融為一體。從最初的個人創作，到如今舞台上綻放的光芒，每一步都源於無數次的連結與對話。呢個騷係二十年創作軌跡，一次完整凝聚。澳門會不會有新歌單？ Ivana表示：「上次好多歌都冇唱，因為根本唱唔晒，二十年咁多歌，點可能係一個騷入面唱得完，今次會更新少少啦，大家都可以係社交媒體留言畀我，想聽咩，我再研究下，點樣塞入去，盡量唱多啲滿足大家！」

「合體」對Ivana而言，從與內在自我對話，到與聽眾心靈相通，最終與音樂融為一體。（官方提供圖片）

這次澳門演唱會將會加入新元素，一定有新歌兼新衫，Ivana回憶上一次在澳門開唱是與張敬軒合作，笑問：「不知澳門歌迷重記唔記得我呢，哈哈！雖然冇去開騷，但係過去幾年，我都經常同家人到澳門旅行，因長輩無需搭乘飛機，加上美食眾多、酒店舒適，澳門一直係我哋家庭度假首選。今次重返澳門舞台，我期待與樂迷一齊開心，屋企人當然都會一齊去支持啦。」問到ivana，今次軒仔會不會做嘉賓？ivana笑言，「大家估下，佢會唔會囉？哈哈……賣個關子先……」

Ivana回憶上一次在澳門開唱是與張敬軒合作，這次澳門演唱會將會加入新元素，新歌兼新衫，對於張敬軒是否再做嘉賓，Ivana就賣了個關子。（官方提供圖片）

最近Ivana馬不停蹄，與謝君豪於大陸為舞台劇巡演中，另外亦忙於籌備全新專輯，「對上一張專輯已是八年前，我估大家都已經等左好耐，我自己都非常期待、而且非常勤力㗎啦。希望快啲可以做好畀大家聽啦。」