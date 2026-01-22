Jennie驚喜現身《換乘戀愛4》大結局！BLACKPINK週末啟德連唱三日

韓國天團BLACKPINK成員Jennie昨日（21日）以觀察員身份驚喜現身超人氣戀愛真人騷《換乘戀愛4》大結局，錄影當日她身穿簡約的灰藍色造型，束起公主頭，散發滿滿少女感。由於這亦是節目該季的收官之作，Jennie 的驚喜空降無疑令節目熱度爆燈。

Jennie驚喜亮相《換乘戀愛4》大結局，Jennie身穿簡約的灰藍色造型，束起公主頭，散發滿滿少女感。（圖／愛奇藝國際版 提供）

Jennie是《換乘戀愛4》忠實粉絲

Jennie在錄影席上表現得相當興奮，甚至流露出「小粉絲」的嬌羞感。她在錄製期間自爆一直有追看節目，而Jennie來參加節目全因男歌手Simon D的介紹，Jennie獲邀上節目後很開心，笑說：「我坐在這裏感覺很奇怪，就像走進了電視機裏面。」席間她對於素人嘉賓的感情走向亦非常有個人見解，讓現場笑聲不斷。

Jennie在錄影席上表現得相當興奮，在錄製期間自爆一直有追看節目。（圖／愛奇藝國際版 提供）

啟德體育園一連三日開騷

除了綜藝節目帶來的驚喜，香港「Blink」最期待的莫過於BLACKPINK合體！組合即將於本週六、日及下週一（1月24、25及26日），一連三日於啟德體育園主場館舉行演唱會。今次是啟德體育園啟用後首個大型女子天團演出，預計將吸引數萬人次入場，Jennie與成員屆時定必再次掀起全城熱潮。

BLACKPINK將於本週六、日及下週一（1月24、25及26日），一連三日於啟德體育園主場館舉行演唱會。（網上圖片）

3月再襲港登陸音樂節

除了1月的BLACKPINK香港演唱會之外，Jennie將於3月再度訪港！Jennie會以個人身份，出席3月22日在亞洲博覽館舉行的潮流盛事「ComplexCon Hong Kong」音樂節。屆時她將會作為壓軸嘉賓登場，勢必帶來多首熱門作品。

Jennie將在3月作為壓軸嘉賓出席「ComplexCon Hong Kong」音樂節。（ig@complexchinese）

剛過30歲生日狀態大勇

Jennie早前於1月16日剛剛度過其30歲生日，她在社交平台分享了多張慶祝照片。踏入「3字頭」的她魅力不減反增，早前推出的單曲《like JENNIE》大受好評，粉絲均認為她目前正處於事業與顏值的巔峰狀態，更加期待她在巡演中的表現。

Jennie早前於1月16日剛剛度過其30歲生日。（ig@jennierubyjane）

Jennie媽媽送藍玫瑰慶賀Jennie30歲生日。（ig@jennierubyjane）