BLACKPINK香港演唱會2026｜1.24啟德主場館跳唱3日　交通安排一覽

韓國女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會<DEADLINE>亞洲站於去年10月開始，並於1月24日至26日在香港啟德主場館劃下句點。運輸署今日（22日）表示，為配合<DEADLINE>演唱會，將實施特別交通及運輸安排。啟德體育園一帶交通預期會較繁忙，呼籲觀眾乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車，包括跨境私家車前往。



韓國女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會<DEADLINE>亞洲站於今年10月開始，並會於1月24日至26日在香港啟德主場館劃下句點。（啟德體育園網頁）

BLACKPINK in Hong Kong係幾時？

世界巡迴演唱會<DEADLINE>亞洲站香港場將於2026年1月24日（周六）、25日（周日）及26日（周一）在香港舉行。

BLACKPINK香港演唱會2026邊度舉行？

運輸署表示，屆時會在啟德主場館一帶實施特別交通及運輸安排，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在離場時段加強服務。

BLACKPINK香港演唱會、啟德主場館港鐵幾點尾班車？

港鐵將會加密屯馬綫的班次，經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，以及11時01分由啟德站開出。

BLACKPINK（blackpinkofficial@IG）

BLACKPINK香港演唱會點搭巴士？

專營巴士公司則將於宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士路線，分別前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處（第SP12號線）、港珠澳大橋香港口岸和機場（第A25S號線）及港九新界各主要地區。

BLACKPINK演唱會造型（小紅書@幸福BLINK）

運輸署又指，計劃即日返回內地的觀眾可乘搭啟德體育園於離場時段安排的跨境巴士，惟需預先在營辦商的網上平台購票，離場時現場不設售票。 此外，啟德主場館的士上落客區將會開放，宋皇臺道上落客區在下午3時30分至7時的進場時段只開放予的士落客，離場時段則暫停的士上落客。