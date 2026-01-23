Tyson澳門合體王嘉爾曬肌唱情歌　聯同張敬軒Gareth T.組最強陣容

獨立歌手Tyson Yoshi將於1月24日至25日首度登陸澳門開騷，在倫敦人綜藝館舉行一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》，延續香港騷的High爆氣氛，令一眾Fans急不及待跟Tyson再度玩轉招牌「地震」！

Jackson Wang王嘉爾將於25日擔任Tyson Yoshi澳門騷嘉賓。（公關提供）

「兩Son」合體晒胸肌唱情歌

由於3場香港場的嘉賓驚喜連連，網友早於個多月前已競猜是次Tyson澳門騷的嘉賓名單，好友Gareth T.湯令山及「亞洲男神」Jackson Wang王嘉爾率先「被劇透」分別於24及25日擔任嘉賓。同時，網友更熱烈期待Tyson與Jackson「兩Son合體」，齊齊「晒胸肌唱情歌」，而大家最期待的畫面即將出現，事關Tyson將與Jackson將於尾場首唱新歌《Deadend》，重現千禧年代情歌的動聽旋律，勢必勾起現場觀眾滿滿的集體回憶！

Jackson Wang王嘉爾將於24日擔任Tyson Yoshi澳門騷嘉賓。

網友更熱烈期待Tyson與Jackson「兩Son合體」，齊齊「晒胸肌唱情歌」。（公關提供）

張敬軒驚喜重現尾場

向來寵粉的Tyson準備的「尾場限定驚喜」更將打孖上，繼香港尾場後，澳門尾場再度邀得「大佬軒」張敬軒任嘉賓，其實兩人早前已在社交網站暗示會在澳門合體獻唱《By my side》，眼利的Fans早已高呼這個組合「勁Dope」，更笑言要著兩條褲過大海！當Tyson今晚在社交網站上載與「大佬軒」在香港站合唱《By my side》的片段，並說：「25號澳門見！」後，留言區隨即起哄：「25號會唔會太Jeng呀？」、「上次香港尾場睇過合唱版，好X正呀！」，「又軒公又Jackson會唔會太Dope呀？著兩條褲都搞唔掂喎！」反應熱烈！

Tyson澳門尾場再度邀得「大佬軒」張敬軒任嘉賓。（公關提供）

張敬軒憶香港站「插水」被偷摸

Tyson對此說：「大家都知道我最近跟『喉』有緣，今次再邀請『大佬軒』大駕光臨當然是因為上次玩得『唔夠喉』，雖然『大佬軒』在香港尾場已挑戰了兩次『插水』，但我自覺可以解鎖他更多可能性，哈哈！」對於再任Tyson演唱會嘉賓，張敬軒不但留言提醒Tyson ：「今次唱唔該著返件衫，唔好凍親⛄」，更表示：「看到Tyson上載了香港站的合唱片段，勾起起很多開心回憶，例如玩『插水』時被偷摸，自己開騷也未試過如此『益街坊』呢，哈哈！所以除了Tyson不夠喉外，我也很喜歡跟Tyson的歌迷互動，真誠又有趣，期待星期日再跟大家一起狂歡！」

張敬軒憶香港站「插水」被偷摸。（公關提供）

今個周末，四大音樂才子雲集澳門，勢必能為歌迷送上兩場令人回味無窮的視聽盛宴！