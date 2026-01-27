F✦FOREVER恆星之城演唱會2026深圳｜門票攻略＋購票連結

言承旭 x 吳建豪 x 周渝民 x 五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城 巡迴演唱會》將於2026年3月12日(四)・13日(五)・14日(六)・15日(日)在深圳大運中心體育館舉行，會在紛玩島、大麥、貓眼售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



言承旭 x 吳建豪 x 周渝民 x 五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城 巡迴演唱會》海報（IG@binmusic.ig）

F✦FOREVER恆星之城演唱會2026深圳 | 詳情

演唱會日期：2026年3月12日(四)・13日(五)・14日(六)・15日(日)

演唱會地點：深圳大運中心體育館

門票價錢：有待官方公佈

公開發售平台 ：紛玩島、大麥、貓眼售票

公開開賣日期：2026.1.29 (四)

公開開賣時間：中午12:00

歌曲【恆星不忘・Forever Forever】MV截圖（IG@ashin_ig）

F✦FOREVER恆星之城演唱會2026深圳 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。