Kiri T澳門開騷為I人打造安全情緒空間　大膽編曲翻唱經典玩驚喜

唱作歌手Kiri T 將於3月14日在澳門百老匯的百老匯舞台，舉行由棋人娛樂主辦《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》。這場演出是Kiri T深入探討內向者I人（Introvert）情感世界的聽覺與心靈體驗。演唱會主題緊扣她最新推出的專輯《a kiridiculous distance》，以透過音樂與現場氛圍，呈現內向者心中那種既渴望連結又需要空間的微妙距離。

Kiri T重新定義「距離」

Kiri T覺得「距離」同I人係一種緊緊相扣嘅關係。好多人覺得內向者需要保持距離，這固然沒錯，但Kiri T相信他們同樣渴望被理解，說：「I人一樣渴望愛與聯繫。他們的溝通方式或許更內斂，未必喜歡漫無目的的閒聊，但這不代表他們喜歡遙遠的距離。相反，與內向者相處可以好近，是一種深入而親密的交流。」

Kiri T打破舞台與觀眾的隔閡

正是這種對「距離」的深刻理解，成為《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》演唱會的核心理念。Kiri T 希望打破舞台與觀眾的隔閡，創造一個既容許細語低迴、亦擁抱澎湃爆發的空間，讓每種情感都能自在流動。

演唱會打造一個安全情緒空間

Kiri T希望在演唱會上，為所有觀眾尤其是內向的朋友，帶來一個安全、舒服的空間，讓大家可以盡情感受自己的情緒，自由表達，甚至選擇不表達。Kiri T說：「因為情緒本身沒有對錯，每種狀態都應該被尊重。」Kiri T 強調，演唱會將透過曲目編排、現場氛圍及視覺設計，引領觀眾經歷一場關於「距離」的內省之旅，探索人際關係中親近與疏離的各種面向。

重新演繹多首經典歌曲

除了演唱個人作品，Kiri T 更預告將在演唱會中重新演繹多首經典歌曲，並進行大膽編曲：「這是我最興奮的環節！我好鍾意幫唔同嘅歌著一啲新衫。有時編曲後可能完全不像原版，希望大家唔好嚇親！」她笑言。這不僅是音樂上的挑戰，更是她與原作、與觀眾之間的一場創意對話，期待以全新聽覺體驗驚喜樂迷。