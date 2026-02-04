K-WONDER IN TAIPEI日期+票價+陣容：ITZY/MAMAMOOK+/KISSOFLIFE

《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》正式宣布將於2026年3月14日（六）17:00在台灣林口體育館舉行，集結MAMAMOO+、ITZY及KISSOFLIFE三組兼具話題性與舞台實力的K-POP女力代表。



三組藝人皆以鮮明風格、紮實唱跳功力與高完成度的舞台表演著稱，將在白色情人節為樂迷帶來一場兼具話題與實力的演出，門票現已於遠大售票系統開賣。

ITZY過去曾多次來台參與演唱會與大型活動。（SHOW Office）

《K-WONDER CONCERT》是SHOW Office歷年來的拼盤品牌，致力邀請各世代的K-POP藝人團體，以「舞台實力」作為策劃核心，持續打造視覺聽覺雙重享受的K-POP舞台。主辦方期望在一個夜晚中，讓觀眾感受不同世代K-POP交會的舞台表演，體驗多元的音樂風格與舞台魅力。本次演出特別著重於「女力代表」，精心挑選三組具代表性的女團，展現K-POP女團的多元風貌。

在K-POP四代團百家爭鳴的時代，ITZY始終是「舞台實力」與「自信態度」的代名詞。自出道以來，她們以高強度刀群舞、節奏鮮明的音樂風格，以及不迎合、不被定義的核心精神，在全球累積大量支持。從〈DALLADALLA〉、〈WANNABE〉到〈SNEAKERS〉，每一次回歸都以舞台完成度受到高度肯定，也讓她們成為四代女團中深具代表性的存在之一。

ITZY與台灣粉絲之間的連結同樣深厚，過去曾多次來台參與演唱會與大型活動，每一次登台都能感受到現場滿滿的熱情應援。這次再度站上林口體育館，ITZY也將以更加成熟、自信的姿態，帶來充滿力量感的演出，回應台灣MIDZY長久以來的支持，展現她們持續進化的舞台魅力。

在K-POP舞台上，有一種組合只要站上台，就能讓人完全心動。由頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成的MAMAMOO+，正是實力與舞台魅力的最佳代表。玟星極具辨識度的低音饒舌，搭配頌樂爆發力十足且情感飽滿的高音，讓兩人在舞台上既默契十足，又充滿層次變化，創造出獨特的音樂體驗。

MAMAMOO成員長期被台灣粉絲暱稱為「台灣灶咖冠軍」，成員們多次來台演出，無論是演唱會或活動皆累積極高話題與人氣。作為小分隊的MAMAMOO+，延續了這份親近感與高品質現場表現。今年約定moomoo們在白色情人節在林口相見，也象徵著對再次奪下「灶咖大賽」的寶座的企圖心，讓粉絲引頸期盼。

近年備受矚目的新世代女團KISS OF LIFE，自出道曲〈Shhh〉起便以新銳的音樂風格與強烈魅力受到關注。Julie的強勢饒舌、Natty的舞台律動感、Belle的高難度唱功，以及Haneul全面型的舞台表現，讓KISS OF LIFE不論是R&B、Hip-hop、搖滾，亦或是舞曲，各種曲風都能輕鬆駕馭、游刃有餘，有著怪物星人之美名。

一曲〈Sticky〉更讓KISS OF LIFE討論度再次飆高，她們在亞洲市場的Live口碑持續累積，台灣粉絲對她們的關注度也不斷升溫。她們將在「K-WONDER舞台」帶來什麼演出，成為本次演唱會的一大亮點，備受大眾期待，也為這場女力盛宴增添新鮮活力。

橫跨不同世代與風格的《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，透過多組具代表性的女力卡司，串聯起不同世代K-POP舞台能量，不僅是一場拼盤演唱會，更是一個讓台灣粉絲與熟悉藝人重逢、同時認識各世代藝人舞台實力的夜晚。門票現已於遠大售票系統開賣，更多活動詳情請關注主辦單位SHOWOffice官方社群。

※2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI

演出時間：2026年3月14日（六）17:00

演出地點：NTSUARENA（林口體育館）

演出地址：桃園市龜山區文化一路250號

活動票價：NT$6,600／NT$6,200／NT$5,600／NT$4,600／NT$3,600／愛心席NT$2,300

購票方式：TicketPlus遠大售票網站熱賣中



