tripleS演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

tripleS投入二十四名團員的<My Secret New Zone>演唱會將於2026年3月14日 (六）晚上7時在安盛竹翠公園舉行，屆時會在恒生Mastercard®信用卡優先開賣門票，並會在KKTIX／大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



tripleS<My Secret New Zone>演唱會宣傳海報。（IG@triplescosmos）

tripleS演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年3月14日 (六）

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：香港西九文化區 安盛竹翠公園

門票價錢：HK$1580／HK$1180／HK$880

粉絲福利：綵排環節／Mini Talk／團體簽名海報／個別成員Postcard ／個別成員拍立得／個別成員簽名海報／COSMO徽章

tripleS成員（圖一；IG@triplescosmos）

tripleS演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：恒生Mastercard®信用卡

門票發售時間：2026年2月10日（星期二）香港時間中午12時00分至2026年2月11日（星期三）香港時間下午11時59分

手續費：HK$30

門票限購(每個帳號)：8張（客戶購票前必須已登記成爲Tix-get-go Powered by KKTIX會員）

tripleS演唱會2026香港 | 公開售票

公開發售平台 ：KKTIX/大麥

公開開賣日期：2026年2月13日 (五）

公開開賣時間：中午12時

tripleS演唱會2026香港 | 座位表

facebook@Active Production

tripleS演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。