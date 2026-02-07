tripleS演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：小白 多娜
出版：更新：
tripleS投入二十四名團員的<My Secret New Zone>演唱會將於2026年3月14日 (六）晚上7時在安盛竹翠公園舉行，屆時會在恒生Mastercard®信用卡優先開賣門票，並會在KKTIX／大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
tripleS演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年3月14日 (六）
演唱會時間：晚上7時
演唱會地點：香港西九文化區 安盛竹翠公園
門票價錢：HK$1580／HK$1180／HK$880
粉絲福利：綵排環節／Mini Talk／團體簽名海報／個別成員Postcard ／個別成員拍立得／個別成員簽名海報／COSMO徽章
tripleS演唱會2026香港 | 優先購票
優先訂票渠道：恒生Mastercard®信用卡
門票發售時間：2026年2月10日（星期二）香港時間中午12時00分至2026年2月11日（星期三）香港時間下午11時59分
手續費：HK$30
門票限購(每個帳號)：8張（客戶購票前必須已登記成爲Tix-get-go Powered by KKTIX會員）
tripleS演唱會2026香港 | 公開售票
公開發售平台 ：KKTIX/大麥
公開開賣日期：2026年2月13日 (五）
公開開賣時間：中午12時
tripleS演唱會2026香港 | 座位表
tripleS演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習演唱會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。