XODIAC粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

XODIAC粉絲見面會 · 香港特別場將於2026年3月28日(星期六)晚上6時30分在海洋公園怡慶坊舉行，會在KLOOK開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



XODIAC粉絲見面會香港特別場將於2026年3月28日(星期六)晚上6時30分在海洋公園怡慶坊舉行。

XODIAC粉絲見面會2026香港 | 詳情

粉絲見面會日期：3月28日(星期六)

粉絲見面會時間：晚上6時30分

粉絲見面會地點：海洋公園怡慶坊

門票價錢：港幣$1,280 / $1,080 / $880 / $580

*見面會前一日 (3月27日晚上7時)，$1080及$880門票持有人將有機會參加歡迎會，分別限額25位及75位。粉絲可率先與XODIAC成員近距離互動，為第二日的正式見面會熱身！

XODIAC粉絲見面會香港特別場粉絲福利。

XODIAC粉絲見面會2026香港 | 詳情

公開發售平台 ：KLOOK

公開開賣日期：2月27日(星期五)

公開開賣時間：上午11時起

XODIAC粉絲見面會2026香港 | 座位表

XODIAC粉絲見面會香港特別場座位表。

XODIAC粉絲見面會2026香港 | Klook 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。