《中年好聲音3》五燈選手王鄭浚仁推新歌《同花順》邀張家誠操刀

馬來西亞新晉歌手 Rax王鄭浚仁去年推出首支單曲《我就是舞台》並收穫不俗口碑，再度帶來全新單曲《同花順》。這首歌曲不僅標誌著他音樂旅程的重要里程碑，也承載著他對夢想、勇氣與人生轉變的深刻體悟。



王鄭浚仁推出全新單曲《同花順》。（公關提供）

王鄭浚仁攜手張家誠打造視聽盛宴

《同花順》對Rax而言別具意義，此曲正是他參與《中年好聲音3》 時的參賽歌曲，他當時不僅獲得評審一致青睞，更成功奪得「五燈」佳績，因此而讓很多人開始認識他，成為他音樂道路上的關鍵轉折點。全新屬於王鄭浚仁版本的《同花順》在製作上全面升級，Rax特別邀請音樂人張家誠擔任監制，並採用管弦樂隊現場演奏編制，讓作品在層次與情感張力上更為豐富。配合Rax成熟細膩的演繹，使歌曲更具感染力與聆聽深度。

王鄭浚仁特別邀請音樂人張家誠擔任監制。（公關提供）

王鄭浚仁唱出追夢者的勇氣

Rax坦言，這段經歷讓他重新認識自己，也更加堅定繼續追夢的信念。他表示：「很多人生的改變，往往源自最初那一步的勇氣。當你願意踏前一步，未來的人生就可能從此不同。」因此，《同花順》不僅是一首情感真摯的作品，更是一份送給所有追夢者的鼓勵，希望大家在面對人生選擇時，依然相信初心，勇敢前行。

王鄭浚仁唱出追夢者的勇氣。（公關提供）

王鄭浚仁送上溫暖祝福

早前適逢元宵佳節，Rax借新歌向大眾送上溫暖祝福，祝願大家都能找到愛與被愛的力量，珍惜彼此，讓有情人終成眷屬。同時，他亦期盼所有人都能堅定信念，勇敢追夢，最終實現心中的理想，擁有屬於自己的一副「同花順」。

目前，《同花順》已全面上線全球各大音樂串流平台，MV可於 TVB Music Group 官方YouTube頻道觀賞。