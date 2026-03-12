昆凌耍花槍一句話把周杰倫逗到臉紅！周董突發文官宣新專輯誕生

向來在社交平台只喜歡隨手分享照片的歌壇天王周杰倫（Jay Chou），自去年7月開通抖音帳號後，日前難得正正經經拍攝了一支影片。原來這一切都是為了愛妻昆凌！他為了幫剛剛開通抖音的昆凌宣傳，親自上陣強力應援，沒想到卻意外演變成一場大型「放閃」現場。除了分享愛妻日常，周董還親自官宣樂迷最期待的核彈級好消息——新專輯終於誕生啦！



周杰倫日前專門拍攝了一支影片，親自上陣愛妻昆凌應援。（抖音＠周同學）

周董愛妻昆凌宣佈入駐抖音。（抖音＠昆凌hannah_quinlivan）

「抖音前輩」遇上愛妻 一句話秒破功臉紅

昆凌在一開通帳號，立刻發布了一段夫妻互動的爆笑短片。她尊稱周杰倫為「抖音前輩」，並虛心向「抖音前輩」請教經營秘訣，此時正舒適地半躺在椅子上的周董幽默回應：「我覺得妳應該先顧慮一下我的姿勢好嗎？」

昆凌在首支合作影片中，虛心向「抖音前輩」周杰倫請教經營秘訣。（抖音＠周同學；抖音＠昆凌hannah_quinlivan）

當時正舒適地半躺在椅子上的周董幽默回應：「我覺得妳應該先顧慮一下我的姿勢好嗎？」（抖音＠周同學；抖音＠昆凌hannah_quinlivan）

正當周董認真傳授「隨興發揮」的心得時，昆凌卻突然大歪樓，盯著周董因為常穿短褲曬太陽而產生明顯色差的大腿，驚呼：「欸，你腿好白喔！」這句突如其來的讚美（？）立刻讓周董害羞面紅，忍不住反駁：「妳可不可以專心一點！」

周董本來想認真建議她隨興一點，沒想到昆凌突然錯重點大叫：「欸，你腿好白喔！」（抖音＠周同學；抖音＠昆凌hannah_quinlivan）

被老婆公開調侃後，周杰倫瞬間害羞大呼：「妳可不可以專心一點！」（抖音＠周同學；抖音＠昆凌hannah_quinlivan）

這段超真實的夫妻笑鬧影片短短兩天就狂吸180萬人按讚。網民紛紛笑指「真夫妻就是好嗑」、「遇到真夫妻要說什麼？99」，更有大批苦等新歌的粉絲在留言區「跪求」昆凌大嫂幫忙催促周董寫歌。

這影片在抖音狂吸180萬人按讚，更有粉絲在留言區「跪求」昆凌大嫂幫忙催促周董寫歌。（抖音＠周同學；抖音＠昆凌hannah_quinlivan）

周杰倫新專輯千呼萬喚始出來

不知道是不是粉絲的「催歌」透過昆凌傳達成功了，就在3月11日，周杰倫無預警在社交平台拋出震撼彈，親自宣布新專輯已經大功告成！

周杰倫在社媒親自宣布新專輯已經大功告成！（IG@jaychou）

周董在貼文中幽默地交代了這幾年的創作心路歷程，周董表示雖然上一張專輯是2022年（《最偉大的作品》），但這並不代表這張新專輯他寫了三四年。他只是這幾年把生活步調放慢，將生活慢慢寫進音樂裏，「有靈感就寫，有時間就唱，MV有時間就拍」。

周杰倫上一張專輯是2022年發佈的《最偉大的作品》。（IG@jaychou）

周董自爆創作最有效率的時候，反而是剛結束巡迴演唱會的這幾個月。他幽默地將「拖延症」推給好拍檔方文山與自己的愛好：「如果我不開演唱會，不打球，也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。」

周董幽默地將「拖延症」推給好拍檔方文山與自己的愛好，最後更難掩興奮地宣佈新專輯終於完成了！（IG@jaychou）

最後，周董難掩興奮地為這趟音樂旅程寫下句號：「最後要慶祝的是，終於誕生了！爽！」