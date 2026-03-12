昆凌耍花槍一句話把周杰倫逗到臉紅！周董突發文官宣新專輯誕生
向來在社交平台只喜歡隨手分享照片的歌壇天王周杰倫（Jay Chou），自去年7月開通抖音帳號後，日前難得正正經經拍攝了一支影片。原來這一切都是為了愛妻昆凌！他為了幫剛剛開通抖音的昆凌宣傳，親自上陣強力應援，沒想到卻意外演變成一場大型「放閃」現場。除了分享愛妻日常，周董還親自官宣樂迷最期待的核彈級好消息——新專輯終於誕生啦！
「抖音前輩」遇上愛妻 一句話秒破功臉紅
昆凌在一開通帳號，立刻發布了一段夫妻互動的爆笑短片。她尊稱周杰倫為「抖音前輩」，並虛心向「抖音前輩」請教經營秘訣，此時正舒適地半躺在椅子上的周董幽默回應：「我覺得妳應該先顧慮一下我的姿勢好嗎？」
正當周董認真傳授「隨興發揮」的心得時，昆凌卻突然大歪樓，盯著周董因為常穿短褲曬太陽而產生明顯色差的大腿，驚呼：「欸，你腿好白喔！」這句突如其來的讚美（？）立刻讓周董害羞面紅，忍不住反駁：「妳可不可以專心一點！」
這段超真實的夫妻笑鬧影片短短兩天就狂吸180萬人按讚。網民紛紛笑指「真夫妻就是好嗑」、「遇到真夫妻要說什麼？99」，更有大批苦等新歌的粉絲在留言區「跪求」昆凌大嫂幫忙催促周董寫歌。
周杰倫新專輯千呼萬喚始出來
不知道是不是粉絲的「催歌」透過昆凌傳達成功了，就在3月11日，周杰倫無預警在社交平台拋出震撼彈，親自宣布新專輯已經大功告成！
周董在貼文中幽默地交代了這幾年的創作心路歷程，周董表示雖然上一張專輯是2022年（《最偉大的作品》），但這並不代表這張新專輯他寫了三四年。他只是這幾年把生活步調放慢，將生活慢慢寫進音樂裏，「有靈感就寫，有時間就唱，MV有時間就拍」。
周董自爆創作最有效率的時候，反而是剛結束巡迴演唱會的這幾個月。他幽默地將「拖延症」推給好拍檔方文山與自己的愛好：「如果我不開演唱會，不打球，也不用等文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。」
最後，周董難掩興奮地為這趟音樂旅程寫下句號：「最後要慶祝的是，終於誕生了！爽！」