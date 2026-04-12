賴雅妍演唱會夢成真　揭初入行其實想唱歌　感謝粉絲為她拜神許願

台灣藝人賴雅妍早前宣布將於5月22日舉辦個人首場正式售票演唱會《賴雅妍 26的妍唱會》，談到感情狀態，坦言單身超過10年，目前也沒有約會對象。



至於理想型，她希望未來的伴侶是成熟、外型帥氣的人，雖年齡上沒有限制，但「不要太像爸爸」，可是若找到「靈魂契合」的人，也不排斥閃婚。

談及上次出現「怦然心動」的感覺？她則笑說是看韓團SEVENTEEN影片的時候。

賴雅妍（IG@m_e_g_a_n_l_a_i）

《賴雅妍 26的妍唱會》宣傳海報及更多相關照片：

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談到舉辦演唱會的初衷，賴雅妍坦言：「大部分的人對我的記憶點都是演員，但我一開始進入演藝工作，其實是因為想當歌手，想唱我自己喜歡的歌。」她笑說自己其實很少有機會介紹自己是歌手，但每次說出來都會覺得很過癮：

所以如果要用一句話形容這場演唱會，我會說，這是一場歌手賴雅妍的演唱會。

演唱會名稱中的「26」，除了象徵2026年，其實也與粉絲之間一個長久以來的小默契有關。賴雅妍透露，粉絲們一直把每個月的「26號」當作屬於彼此的「家庭日」，大家常常會在這一天發文、分享作品或留言互動。當今年正好來到2026年時，她也笑說：「好像一切都剛剛好。」於是《賴雅妍 26的妍唱會》這個名字，也象徵著她與粉絲多年來共同期待的一刻終於實現。

賴雅妍笑稱粉絲們其實為了「催生」這場演唱會，過去想過各種方法。不只做布條許願，甚至有人到廟裡拜拜、去神社求御守，也有人不時在社群分享她的歌曲提醒她「大家還在等」。面對粉絲多年來的熱情應援，她也笑著向大家喊話：「你說要來我的演唱會，會來吧？」她表示在決定舉辦這場演唱會之前，其實曾經不斷問自己：

我可以嗎？我能夠嗎？我真的能帶給粉絲什麼嗎？

但後來她慢慢想通，也許有時候不需要給自己太多限制，「想做就做吧。」也坦言曾經對歌聲缺乏信心。直到一位指導她音樂劇的老師告訴她：「有些人很會唱，但就只是很會唱；妳的聲音有情感、有故事，可以帶領聽眾進入畫面。」這句話讓她重新相信自己的聲音，也成為她鼓起勇氣舉辦演唱會的重要原因。

賴雅妍（IG@m_e_g_a_n_l_a_i）

賴雅妍透露這次演唱會的設計更像是一場與粉絲面對面的交流：「就像朋友一樣，面對面唱歌、聊天。」認為每個人透過音樂得到的回憶都不一樣，有些人會想起過去的某個時刻，也有人會在現場創造新的記憶。「不管是以前的回憶，還是從今天開始建立的新回憶，其實都是我們一起擁有的。」

談到粉絲多年來的支持，她感性表示：

謝謝那些從小聽我的歌、看我的戲的粉絲們，你們每一次的留言和應援，我其實都放在心裡。

她也期待未來能繼續以歌手的身分站在舞台上：「如果之後大家提到我，還會記得我是一個歌手，是一個每年有演唱會大家都想來聽的歌手，那就太好了」。

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