兒童台「最正姐姐」昔遭高層壓迫　窮到提不出錢　直言想結束生命

前兒童台「優格姐姐」林姵君近日受台北海洋科技大學（簡稱台北海大）邀請，擔任60周校慶新媒體學程、寵物系課程講師，現場擠進破百人。



她灑淚坦言，曾因未續約兒童台被限制不能自稱「優格姐姐」，這段低潮讓她覺得自己沒用，

我真的曾經想結束自己生命。

「優格姐姐」林姵君坦言曾因未續約兒童台被限制，這段低潮讓她覺得自己沒用。（IG@yogurtlin1010）

更多「優格姐姐」林姵君照片：

+ 7

兒童台高層曾把她踩得很低，逼她續約還規定：

外面不准有人叫我優格，我老公也不能在直播中叫我優格。

高層更當眾冷酸她：

「你大？還是我大？」

「再過幾年就不會記得妳了」

「再找個新人就取代妳了」



非常無情。

優格腦子當機傻在現場、話都說不出「我好像是個商品，說換就可以換」，還是獅子座的老公殺梗發火拍桌嗆「不用談了啦」，直接把她帶走。

優格分享，在與兒童台合約事件後，她現在也以「有我的價值觀」創辦兒童家族品牌「小芙尼家族」，就是希望兒童界的哥哥姐姐「不再有表演者不被尊重對待」出現像她一樣的困擾了。

外界好奇，昔日在兒童台是天后，活動也不少，收入如何？她苦笑說，姐姐不好賺，還曾窮到ATM領不出錢，

我一場活動兩千（台幣，下同，約492港元），要給公司抽五成後，一千（約246港元）還要扣稅，剩900（約221港元），有些ATM戶頭不到一千領不出來。

她說，是母親一直支持她，加上她很喜歡這份工作，才能一直走到現在。

在講座最後，優格講到自己台前雖風光，但台後曾懷疑人生，當場灑淚哽咽講了段不為人知的經歷：「我真的曾經想結束生命」因為「我覺得自己很沒用，沒有價值」。

幸好結束生命前腦中出現，國一的導師曾在開學第一天在黑板寫的「天生我材必有用」救了她，「這個老師給我生命中很大的力量。這句話換成現在的說法就是『存在就是價值』，人生總不是那麼順利，但你就是有價值、值得被愛。」

【延伸閱讀】62歲女星曾遭親姊背叛慘賠千萬 窮到剩百元 靠商演變賣珠寶維生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

WBC／河智媛「與傳奇投手場上傳接球」！怕帶衰不敢錄比賽 對3選手印象最深

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】