鄧小巧新歌製作班底實力強勁　大讚音樂人旋律治愈編曲氛圍拉滿

鄧小巧年首支派台作品《外向型憂鬱人格》3月16日上架，歌曲由小巧親自操刀填詞，將自己對情緒及性格的觀察寫入歌中，認真有心思。



鄧小巧新歌變「情緒急救包」

歌曲創作概念，的確令不少人心有戚戚然。小巧指歌曲靈感來自身邊朋友及自身經歷，「有時同朋友聚會，睇住大家嘻嘻哈哈，但我知道有啲人其實心事重重。而我呢？算係『氣氛擔當』，但有時返到屋企會發現，原來自己攰到好似打完仗咁，哈哈。人前樂觀，人後攰到散晒，呢種感覺真係好識搵上門。」她透露今次填詞過程特別投入，因為題材貼地，寫的時候想起很多生活片段，「寫到『外向與失落並存疲倦便休養』呢句嘅時候，我直頭覺得係同自己講緊嘢。我想同大家講，就算你成日笑面迎人，都唔代表你冇唔開心嘅權利。外向同哀傷其實可以並存，唔需要覺得自己有問題。」

鄧小巧新歌變「情緒急救包」。（公關提供）

鄧小巧新歌幕後陣容亮眼

作曲找來年輕音樂人Kudos Lam，編曲及監製黃兆銘。小巧大讚各人功力，「Kudos寫嘅旋律好有溫度，聽完已經覺得心靈被撫摸咗一下。而黃兆銘嘅編曲就幫我哋營造咗一種由熱鬧到寂靜嘅氛圍，完全捕捉到嗰種『散場後嘅孤獨感』。」MV則由陳國邦及顧定軒演出、洪助昇（Aiden）擔任導演。

鄧小巧新歌幕後陣容亮眼。（公關提供）

小巧希望大家關心返自己內心嗰個小朋友

小巧坦言希望新歌可以成為一份禮物，送給每一位「人前扮冇事嘅朋友」，「我想話你知，你唔係孤單嘅，就算係外向型憂鬱人格，都可以好好同自己共處，最緊要係識得留返啲力，關心返自己內心嗰個小朋友。」