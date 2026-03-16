Kiri T澳門演唱會突破「I人」形象　用舞台為觀眾帶來難忘狂歡夜

唱作歌手Kiri T於前晚（3月14日）在澳門百老匯舞台舉行由棋人娛樂主辦的《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》。向來以內向「I人」形象深入民心的Kiri T，在演唱會上深入探討內向者的情感世界之餘，更破天荒做出「離譜」之事，包括唱了三首歌就「完場」、再駕着「跑車」衝入觀眾席，突破「I人」。

Kiri T突破「I人」形象駕車入場。（公關提供）

Kiri T鼓勵大家：為自己至少做一件離譜的事

演唱會以「距離」為題，探討內向者（I人）既渴望連結又需要空間的微妙心理。演唱會一開始，Kiri T僅唱出《10,000ft.》及《Fairytale》兩首歌後便向觀眾「謝幕」，令全場嘩然，說：「好希望快啲再同大家見面，送給大家今晚最後一首歌《至少做一件離譜的事》。」唱畢後，她走到台邊的馬路裝置，深情寄語觀眾：「如果你哋都有一件事好想好想去做，又唔傷害人，即使有幾離譜都好，你哋都可以為自己離譜一次。」

Kiri T鼓勵大家：為自己至少做一件離譜的事。（公關提供）

Kiri T連唱九曲引觀眾鼓掌

假謝幕過後，Kiri T一連唱出九首歌曲，包括《我可能是迴避型》、《Psycho》、《通往另一個世界的出口》及即將推出的新英文歌《Not Your Drug》。唱到中段，她隨即在梳化上拿出電腦，在大螢幕上以打字方式與現場的「E人」觀眾互動，鼓勵不論「E」人或「I」人，都可以在演唱會上自由釋放未用盡的「電量」，全場觀眾隨即熱烈鼓掌尖叫。

Kiri T連唱九曲引觀眾鼓掌（公關提供）

Kiri T演唱《中暑傷風加失戀 x 2》引全晚高潮

全晚高潮莫過於Kiri T突破「I人」界限，在演唱《中暑傷風加失戀 x 2》時，坐上紅色遙控小跑車，駛入觀眾席，近距離與歌迷握手打招呼。返回舞台後，興奮得喘着氣，大聲說：「多謝大家，好好玩，做咗我一年嘅帶氧運動！好開心今日你哋冇cancel plan，因為我成日last minute cancel plan，好感恩，多謝你哋，love you！」

Kiri T演唱《中暑傷風加失戀 x 2》引全晚高潮（公關提供）

Kiri T謝幕現場encore聲不絕

Kiri T的「I人」突破未有就此停步。真·謝幕過後，現場encore聲不絕，Kiri T竟再下一城，直接從後台走到觀眾席坐下，拿起電話在觀眾包圍下唱出《傷心的時候別說話》。席間，她再穿越觀眾席，走到舞台另一邊觀眾席中的「鬼公仔」擺設旁，完全零距離為觀眾獻唱，全場氣氛再次推上高峰。

Kiri T謝幕現場encore聲不絕（公關提供）

Kiri T同粉絲分享接納自己的心路歷程

演唱會尾聲，Kiri T感性分享這些年來接納自己的心路歷程，又坦言演唱會每次與台下互動，最怕是大家沒回應，令台下觀眾即以熱情叫聲和掌聲回應，Kiri T說：「其實呢幾年好接納自己係一個好『I』嘅人，成日都驚呢樣驚嗰樣，但我愈來愈接納自己，特別係創作音樂嘅時候。好開心身邊有好多好『E』嘅人，因為我哋唔係唔一樣，係互補。不論你係I、E，或者Anyone in between，應承我要好好欣賞自己。想做就去做，至少做一件離譜的事。」

Kiri T同粉絲分享接納自己的心路歷程（公關提供）

Kiri T重新演繹多首經典歌曲

除演繹個人作品外，Kiri T亦重新演繹多首經典歌曲，包括《我不難過》、《任何天氣》及《國際孤獨等級》，並自彈自唱《Fairytale》，盡顯創作才華，為觀眾帶來一個難忘的「I人」狂歡之夜。

Kiri T重新演繹多首經典歌曲（公關提供）

《Kiri T "Hello Introvert" Live in Macau 2026》歌單

1. 10,000ft.

2. Fairytale

3. 至少做一件離譜的事

4. 我可能是迴避型

5. 歧義種子

6. 我不難通 （cover）

7. 真的不是故意的

8. Not your drug

9. Better

10. Psycho

11. 通往另一個世界的出口

12. 關我蛋治

13. 榮譽博士

14. 中暑傷風加失戀 x2

15. 倒後走不需要什麼理由

16. 任何天氣 （cover）

17. 哀傷和愛上算不算同音字

18. 國際孤獨等級 （cover）

19. 藍剔未必是壊習慣

20. Safe but sorry

21. 傷心的時候別說話

22. Fairytale

23. 有些話要用英文說