譚輝智推出全新單曲《娛初》　重溫娛樂初心以歌聲點亮每個角落

TVB Music Group歌手譚輝智推出全新單曲《娛初》。這首歌以其獨特的創作意念，致敬每個時代的大娛樂家，鼓勵大家在音樂和舞蹈中尋找快樂與自信。



《娛初》透過音樂釋放內心壓力

《娛初》捕捉了社會不同情感，歌詞描繪了人們在各種困境中，如何透過音樂釋放內心的壓力。輝智以其細膩又充滿感染力的聲音，帶領聽眾走進那個充滿熱情的娛樂世界，讓人回想起自己對音樂的種種情懷及抱負。

《娛初》透過音樂釋放內心壓力。（公關提供）

輝智鼓勵勇敢追夢

輝智更道出從小到大，大家在不同時代嘅歌聲裡成長。一首歌是幻想，一段詞是故事，心底藏著想唱就唱的小小夢想。長大後，現實變真實，生活安穩的框框壓住夢想翅膀……但如果勇敢跳出去，歌聲終於可以在喺四面台重生，就好似自己一樣，在舞台上發光發熱！

所以輝智好希望送這首歌給猶豫的你： 衝破自我，放大內心，為夢想拼盡，一如出生最初，毫無顧慮地釋放！

輝智鼓勵勇敢追夢。（公關提供）

輝智MV分享童年故事

在MV裡面，輝智特別穿插了自己珍藏的童年照片，真摰地與廣大樂迷分享成長的軌跡。從稚嫩的臉龐到堅定的眼神，每一張照片彷彿都在訴說他從小立志踏上歌手之路的故事。印證了他對音樂的初心從未動搖。看著這些珍貴的兒時影像，大家是否也從他小時候的模樣中，隱約窺見了與生俱來的舞台魅力與歌星風範?!

輝智MV分享童年故事。（公關提供）

輝智 6 月紅磡開唱 新歌《娛初》即將首播

敬請期待譚輝智將於 6 月 6 日在紅磡香港體育館舉行《羅啟豪& 譚輝智雙星演唱會2026》演唱會，為大家帶來更多精彩瞬間！在每一個舞台上，與歌迷們共同分享音樂的美好。

《娛初》已在全球音樂串流平台上架。MV 完整版會於3月16 晚上8點在TVB Music Group 官方 YouTube Channel首播。

主唱: 譚輝智

作曲: Edmond Tsang

作詞: 雷暐樂

編曲: 禇鎮東/謝國維

監制: 謝國維