ITZY演唱會2026台灣高雄｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in KAOHSIUNG演唱會將於2026年2026年6月27日(六) 在高雄巨蛋舉行，會在 Live Nation Taiwan開賣門票，並會在拓元售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表！



ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in KAOHSIUNG演唱會海報（IG@livenationtw）

ITZY演唱會2026高雄丨詳情

演唱會日期：2026年6月27日(六)

演唱會時間：晚上6點

演唱會地點：高雄巨蛋

門票價錢：NTD VIP 6,880 / 5,880 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880

關於限量VIP：包含演前Soundcheck、優先入場、VIP 掛繩和吊牌一組、VIP獨家紀念禮、周邊商品優先購買權（限演出現場有販售時）

ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in KAOHSIUNG演唱會VIP福利（IG@livenationtw）

ITZY演唱會2026台灣 | 星展萬事達卡卡友預售

優先訂票渠道： 星展萬事達卡卡友預售票(僅限星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款)

門票發售時間：2026年3月24日（二） 11AM-11:59PM

ITZY演唱會2026台灣 | Live Nation Taiwan會員預售優先購票

優先訂票渠道： Live Nation Taiwan會員預售

門票發售時間：2026年3月25日（三）11AM–11:59PM

韓國女團ITZY（IG@itzy.all.in.us）

ITZY演唱會2026台灣 | 台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票

優先訂票渠道：台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區

門票發售時間：2026年3月26日（四） 11AM–2026年3月29日（日） 11AM

※ 購票序號取得方式請洽台灣大哥大客服app優惠專區及MyVideo會員中心。

ITZY演唱會2026台灣 | 公開發售

公開發售平台：拓元售票

公開開賣日期：2026年3月26日（四）

公開開賣時間：11AM

韓國女團ITZY（IG@itzy.all.in.us）

ITZY演唱會2026 台灣 | 座位表

ITZY 3RD WORLD TOUR <TUNNEL VISION> in KAOHSIUNG演唱會座位表。（IG@livenationtw）

ITZY演唱會2026 台灣 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。