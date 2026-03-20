Yanaginagiやなぎなぎ演唱會2026香港｜門票攻略+購票連結+座位表

Yanaginagiやなぎなぎ ライブツアー 2026 「Green Light」演唱會將於2026年6月14日(週日)16:00在TIDES（紅磡德安街1號黃埔號1樓及U1樓）舉行，會在Live Nation會員預售優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Yanaginagiやなぎなぎ ライブツアー 2026 「Green Light」演唱會海報。（Facebook@やなぎなぎ）

Yanaginagiやなぎなぎ演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月14日(日)

演唱會時間：開場 16:00(CST) ／ 開演 17:00 (CST)

演唱會時間：TIDES（紅磡德安街1號黃埔號1樓及U1樓）

門票價錢：VIP票980HKD、普通票680HKD

※ VIP票觀眾將享受優先入場的權益，以及獲得#yanaginagi#親手遞交親筆簽名海報的資格

※ 不同地區的手續費計算方式及最終匯率可能有所變動，請以各購票方式實際支付金額為準。

やなぎなぎ是日本創作型歌手和同人歌手。（Facebook@やなぎなぎ）

Yanaginagiやなぎなぎ演唱會2026香港 |公售

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026年03月25日

公開開賣時間：18:00PM

Yanaginagiやなぎなぎ演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。