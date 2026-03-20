微博文化交流之夜2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：薯條 多娜
出版：更新：
2026微博文化交流之夜將於2026年4月11日（星期六）晚上7時在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
微博文化交流之夜2026澳門 | 詳情
日期：2026年4月11日（星期六）
時間：晚上7時
地點：威尼斯人綜藝館
門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,880｜A 區 $1,680｜B 區 $1,380｜C區 $1,080｜D區 $780
微博文化交流之夜2026澳門 | 公開發售
公開發售平台 ：金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、uutix
公開開賣日期：3月26日（星期四）
公開開賣時間：中午12點
微博文化交流之夜2026澳門 | 座位表
微博文化交流之夜2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。