微博文化交流之夜2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

2026微博文化交流之夜將於2026年4月11日（星期六）晚上7時在澳門威尼斯人綜藝館舉行，會在金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



2026微博文化交流之夜將於2026年4月11日（星期六）晚上7時在澳門威尼斯人綜藝館舉行。

微博文化交流之夜2026澳門 | 詳情

日期：2026年4月11日（星期六）

時間：晚上7時

地點：威尼斯人綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 VIP $1,880｜A 區 $1,680｜B 區 $1,380｜C區 $1,080｜D區 $780

微博文化交流之夜2026澳門 | 公開發售

公開發售平台 ：金光票務、澳門售票網、大麥網、貓眼、uutix

公開開賣日期：3月26日（星期四）

公開開賣時間：中午12點

微博文化交流之夜2026澳門 | 座位表

微博文化交流之夜2026澳門座位表。

微博文化交流之夜2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。