范卓賢受張敬軒影響展開追夢　偶像驚喜現身送上「新人求生包」

《全民造星VI》季軍范卓賢（Jacky Fan）2月以Solo歌手身份正式出道，推出全新單曲《淚光萬歲》。為宣傳新歌，Jacky先後找來Sica（何洛瑤）與陳健安聯乘合唱。而3月22日上架的Vlog，Jacky更獲偶像張敬軒驚喜現身力撐，令他興奮「O嘴」大叫：「好癲！」



范卓賢2月以Solo歌手身份正式出道推出全新單曲《淚光萬歲》。（公關提供）

范卓賢推出單曲《淚光萬歲》

Jacky Fan做獨立歌手時，不時翻唱熱門歌曲。上月，他正式加盟MarkerVille，以歌手身份正式出道並推出單曲《淚光萬歲》，早前更先後找來Sica與陳健安齊齊在他的YouTube頻道「Let’s Sing the Hook」為新歌宣傳。而談及眼淚，在人前Sica一向給人好開心感覺，報喜不報憂的她更從沒有在家人前喊過，直至愛貓離世，按下火化爐的一刻，將自己的淚腺按紐同時按下，眼淚衝框而來，放聲嚎哭，但她覺得眼淚其實是一種釋放。Jacky Fan透露自己最近一次喊為《造星VI》在韓國特訓營內，營內位位參賽者氣氛緊張，壓力巨大，直至發生一件事Jacky：「當時我亦係呢件事上發脾氣，於受訪時主持問我食咗啲咩？我答佢食咗啖氣，之後我爆喊。」不過，兩人都認為哭並非壞事，甚至能調節心情。

范卓賢推出單曲《淚光萬歲》。（公關提供）

陳健安寄語後輩范卓賢

另一位被邀嘉賓陳健安，則表示早在Jacky Fan任獨立歌手時已留意對方，感覺他「好唱得」。不過Jacky Fan坦言派完第一首歌《Crush On U》後充滿挫敗感，事關外界完全零反應。身為《造星》導師的陳健安寄語這位後輩「努力不是一定會成功」，他解釋說：「為自己喜歡的事情努力是應分的，不要用『我努力』就蓋過一切，因為還有天時、地利、人和以及運氣令一件事成功，但如果不努力，所有因素都不會出現。」陳健安認為要在自己所喜愛的事情中找出樂趣。

陳健安寄語後輩范卓賢。（公關提供）

張敬軒驚喜現身

在最新一集Vlog，製作團隊為JackyFan送上驚喜！拍攝時，先問及Jacky在追夢過程中最感激是誰？Jacky Fan直言除了最感激父母外，還包括鼓勵過自己的偶像如Jer（柳應廷）及張敬軒，說：「小學二年級開始喜歡張敬軒，那時《酷愛》得獎，第一次感受到原來有人站在台上唱歌可以如此有魅力，這首歌也令我想嘗試表演。」就在此時，本身躲在後面的張敬軒現身，Jacky即時目定口呆，並連番大叫「好癲」，十分激動。

「軒公」張敬軒獲得網民一致好評，更被譽為圈中「禮貌天花板」。（IG圖片）

范卓賢分享回憶

冷靜過後，Jacky分享與偶像接觸的回憶，提到兩年前成為歌手後卻感受不到快樂更一度哽咽，說：「我好想被認同，想追逐數字，有段時間我很迷失，當時followers很少，約二、三千人，比起同期未派台、未出道的朋友，他們followers比我多很多，每次想找他們合作，都好像沒資格要求他們做些什麼。」

范卓賢分享回憶。（公關提供）

范卓賢主動與張敬軒打招呼

直到一次演出，Jacky在後台遇上張敬軒，他說用盡了畢生勇氣與對方打招呼：「在這宇宙時空，沒有你的話，我應該不會成為歌手。」張敬軒憶述對Jacky的第一印象是「有禮貌、有修養、十分體面」，而對當晚Jacky的演出亦印象難忘。二人再次碰面時，Jacky已是《造星VI》參賽者，張敬軒說：「我當時已經覺得他會贏，只是不知道贏得什麼名次。但我會擔心他，因為比賽對唱作人來說是另一回事，直到《淚光萬歲》的誕生，范卓賢終於上正軌了，踏上了星途。」

范卓賢分享回憶。（公關提供）

張敬軒為范卓賢送上禮物

為了祝賀鐵粉出歌，張敬軒送上的「新人求生包」內有GoPro運動相機，好讓Jacky記錄每日的行程與樂迷分享；另外亦有他都會使用的護手霜以及清潔耳朵工具；而「翻舊帳記錄本」則是代經理人花姐送上。張敬軒解釋說：「做新人總會有錯或不足，把自己的罪狀寫下，知道自己錯些什麼，確保每日出來工作時，都是一個ready以及照顧好自己的狀態。你很快會有自己的團隊，你是一個leader，所以你要照顧好自己才能照顧別人。」 張敬軒和Jacky Fan合唱影片已經上架，樂迷會萬勿錯過。