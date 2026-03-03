「張敬軒女神」郭奕芯蝕逾132萬沽藝里坊．2號　曾與七師傅陷財糾

樓市氣氛持續升溫，名人亦趁機沽貨套現。前英皇藝人郭奕芯（Ashina），近日以668萬元沽出西營盤藝里坊．2號一伙一房單位。據悉，她曾於內地社交媒體小紅書上公開放盤，持貨約五年，現沽出帳面蝕讓132.44萬元或約16.5%，



資料顯示，上述成交單位為藝里坊．2號高層E室，實用面積252平方呎，屬一房間隔。單位最新以668萬元售出，呎價約26,508元，而原業主為藝人郭奕芯，她於2021年以約800.44萬元一手購入，呎價約31,764元。經計算，郭奕芯此次沽貨帳蝕132.44萬元，樓價期內貶值約16.5%。

去年於小紅書上出貼文放盤

當時郭奕芯入市後指，此次耗盡她由細到大的儲蓄來支付首期。直至去年三月，郭奕芯開價780萬元放盤，更於五月減價至738萬元，其後她在小紅書上出貼文賣樓，並上傳多張單位內籠相。

郭奕芯以低於市價賣樓。（小紅書）

張敬軒讚其為心目中女神 曾與七師傅關係密切

郭奕芯（Ashina）13歲時參加校花選舉，19歲時主演電影《同班同學》正式出道，當時她在片中有全裸演出，而被譽為新一代性感女星，張敬軒曾點名讚郭奕芯是他心目中的現代女神。

2019至2021年她曾簽約英皇娛樂，並主持ViuTV節目《戀講嘢》。同年，她在節目《七救星》中被風水師七仙羽（七師傅）收為徒弟，並賜名「八鮮乳」。不過其後二人陷入財務糾紛，郭奕芯聲稱曾被對方騙取逾30萬元，關係一落千丈。