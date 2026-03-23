張德蘭演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

張德蘭「相識是緣份」演唱會將於2026年5月30日（星期六）在紅磡香港體育館舉行，會在栢圖娛樂Patotix優先預售優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



張德蘭「相識是緣份」演唱會海報。（IG@pato.hk）

張德蘭演唱會2026香港丨詳情

演唱會日期：2026年5月30日（星期六）

演唱會時間：晚上8:15

演唱會時間：紅磡香港體育館

門票價錢：$1080 / $680 / $380

優先訂票平台：栢圖娛樂Patotix

張德蘭以一曲《相識也是緣份》為全晚演唱會揭開了序幕。(公關提供)

張德蘭演唱會2026香港丨栢圖娛樂Patotix優先預售優先購票

優先訂票渠道：栢圖娛樂Patotix

門票發售時間：3月27日 (五) 上午10時—3月31日(日) 晚上11時59分

張德蘭演唱會2026香港丨公開發售

有待官方公佈

張德蘭演唱會2026香港丨座位表

有待官方公佈

張德蘭演唱會2026香港丨交通

【1】港鐵：

港鐵紅磡站：

從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站