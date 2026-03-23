張德蘭演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
張德蘭「相識是緣份」演唱會將於2026年5月30日（星期六）在紅磡香港體育館舉行，會在栢圖娛樂Patotix優先預售優先開賣門票，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
張德蘭演唱會2026香港丨詳情
演唱會日期：2026年5月30日（星期六）
演唱會時間：晚上8:15
演唱會時間：紅磡香港體育館
門票價錢：$1080 / $680 / $380
優先訂票平台：栢圖娛樂Patotix
張德蘭演唱會2026香港丨栢圖娛樂Patotix優先預售優先購票
優先訂票渠道：栢圖娛樂Patotix
門票發售時間：3月27日 (五) 上午10時—3月31日(日) 晚上11時59分
張德蘭演唱會2026香港丨公開發售
有待官方公佈
張德蘭演唱會2026香港丨座位表
有待官方公佈
張德蘭演唱會2026香港丨交通
【1】港鐵：
港鐵紅磡站：
從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站