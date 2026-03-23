盧慧敏同場Jennie登ComplexCon　唯一港星演出獲網民封香港之光

一連兩天潮流界盛事ComplexCon Hong Kong昨天（22日）圓滿結束，在兩天的音樂會系列中，盧慧敏（Amy）以香港唯一代表姿態站上亞洲博覽館舞台表演，還跟韓團BLACKPINK成員Jennie、組合ALLDAY PROJECT與Crush等世界頂級組合巨星同場，Amy當上歌手一年，首次踏上國際性表演舞台，在來自世界各地的觀眾展示本地實力歌手的氣勢！

盧慧敏（Amy）以香港唯一代表姿態登ComplexCon表演。（公關提供）

盧慧敏獲讚香港之光

Amy以一身黑色斗篷神秘現身，先唱出自己的「顏色系列」廣東歌《白牆》，之後她脫去斗篷以11頭身完美身型示人，Amy還選了代表作《Red Flag》和《粉月》、西班牙歌《Dios Es Un Stalker》、Kali Uchis的《Moonlight》、Tyler, The Creator的《Sugar On My Tongue》與盧凱彤的《囂張》共7首歌曲，雖然表演時間短短30分鐘，Amy親選獨特的歌單、歌曲編排、首次歌舞表演、電子屏視覺效果，所有細節一絲不苟，Amy還在場帶動現場氣氛，觀眾也熱情大呼「Amy好靚呀！」，騷後的觀眾也紛紛在Threads洗版大讚：「讓世界看到妳！」、「今日Complex Con嘅表現，真係香港之光！」、「好正呀！」、「選歌好有品味！」

Amy以一身黑色斗篷神秘現身。（公關提供）

盧慧敏演出獲網民洗版封香港之光。（公關提供）

盧慧敏自評50分求進步

完騷後Amy大感興奮，還有一陣莫名的感動，看到團隊的努力成果也不禁眼泛淚光：「呢一個係我人生第一次真正以歌手身份踏上正式嘅舞台，好幸運搵人埋班嘅時候好順利，湊合到一班好有熱誠嘅人，音樂有Mike Orange、Visual 有Terry、排舞師Danie Chan、仲有幫手搞sound 既Jacky，每個都畀好多心機，兩個月密集式工作同思考，仲有梳化服同公司團隊等，企係舞台上表演真係唔係一個人可以做到嘅事，所以好感激大家，用行動支持，之後嘅歌都可以考慮吓有呢方面嘅元素；而歌曲我就揀咗一首西班牙歌，主要係希望畀媽咪聽到，媽咪睇到會好開心。 」Amy自評今次演出的表現只有50分，希望自己能一直進步，她還謙虛指來到ComplexCon是來叨Jennie的光，她說：「我知道嚟嘅人九成都係嚟睇Jennie，但係見到大家揸住BLACKPINK嘅手燈都會同我有互動、為我歡呼，俾咗滿滿嘅情緒價值我，令我好enjoy呢個舞台！」

Amy自評今次演出的表現只有50分。（公關提供）