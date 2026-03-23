馮德倫策劃全新動漫獲朴載範力撐　LNGSHOT現身展區吸引千人圍堵

馮德倫（Stephen）昨天（3月22日）現身亞洲最具影響力的潮流文化盛事ComplexCon 2026，吸引多位紅人捧場，藝術家兼ComplexCon Hong Kong藝術總監龍家昇、還有重磅嘉賓、韓國超人氣歌手朴載範（Jay Park）與旗下炙手可熱的新男團LNGSHOT一同現身，為慶祝Stephen一手策劃的Bucket man動漫先導預告片首播，吸引千人圍堵Bucket man展區。



朴載範與旗下炙手可熱的新男團LNGSHOT一同現身展區。（公關提供）

朴載範受動漫勵志故事感動

他們一到場即被播放中的動漫預告吸引，看得投入， 超熱愛動漫的Jay Park看後也被勵志的故事構思所感動，他說：「是的，我真的很喜歡故事的概念，我喜歡他們克服重重困難，戴上紅水桶後，成功克服所有的難關，成為更強大的人！這個主題很棒，角色也很棒，我很喜歡現場所有的動畫、玩具等等的東西。」

朴載範受動漫勵志故事感動。（公關提供）

LNGSHOT享受展會

四位LNGSHOT年輕成員更一邊看一邊吃爆谷，又到扭蛋機夾盲盒，非常享受， Louis說：「我很喜歡這條預告片，真的要向Bucket man致敬！希望我們都能去看這部電影，一邊享受着爆谷和今天收到的禮物。非常感謝！」Ryul說：「他戴着這個水桶出來，這個概念令我印象最深刻，故事裏出現的主角是一位學生，一個以學校為主題的故事，我真的很喜歡看。」

LNGSHOT享受展會。（公關提供）

馮德倫聯手多位嘉賓合作

Stephen第二年帶着Bucket man參展，其實其動漫IP Bucket man一年前誕生以來，每次合作的單位也有驚喜，他說：「我覺得ComplexCon係一個好好嘅地方去俾啲artist去交流，又可以互相去睇吓大家啲有啲咩作品，所以係一個好嘅環境同推廣文化地方，我非常欣賞。其實我每一次邀請嘅嘉賓例如Michael Lau、ThreeZero、Khaby 等等，佢哋本身都係鍾意動漫，咁樣先至係比較貼題。今次邀請Jay Park，佢係有好Hip Hop culture嘅感覺，佢好認真，大家都有傾吓動漫，LNGSHOT就非常靚仔，跳舞非常之厲害啦！年輕靚仔啲歌又合潮流！」

馮德倫聯手多位嘉賓合作。（公關提供）

Bucket man動漫預告

Bucket man動漫預告故事講述一位有社交障礙的初中生，面對的社交壓力，感覺自己沒有用、是一個空殼。社交困難導致於學校遭受霸凌。一次水桶惡作劇讓他得到外星的能量，變成一個超級英雄。Stephen說：「我覺得而家好多新世代嘅年輕人，可能因為social media嘅影響，令到佢哋比較難同人面對面溝通，比上一代更加內向，好多都會有呢個溝通嘅障礙，今次故事我係想搵返個議題，係可以同而家嘅年輕人接到軌嘅。」