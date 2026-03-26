MIRROR成員邱傲然Tiger聯乘《聲夢》家族　現身維港憶回千禧年代

近年復古風潮席捲全港，舊式廣東歌不僅是跨世代的集體回憶，更已轉化為當代時尚的社交語言。經典旋律一響起，總能瞬間點燃全場氣感，因此「經典廣東歌」已成為現今各大音樂派對及節慶活動中最受歡迎的主題之一，讓不同年齡層的觀眾都能在共鳴中盡情狂歡。MIRROR成員Tiger（邱傲然）會隨機與《聲夢》歌手Crossover，同台演繹。一眾歌手將悉心準備多首經典金曲，激起全場集體回憶。



演出成員。（官方提供圖片）

4月24日（星期五）晚上7時至10時，於西九文化區藝術公園海濱東草坪舉行一場音樂盛事——「THE PAPARAZI CANTOPOP PARTY」。是次活動打破電視台與平台界限，邀得MIRROR成員Tiger（邱傲然）首度聯乘《聲夢傳奇》系列的一眾新生代歌手，包括Aska張馳豪、Teller王偉俊、Ziva穎喬、Emily周智敏及Ophelia柯雨霏。

THE PAPARAZI CANTOPOP PARTY海報。（官方提供圖片）

是次活動最受矚目的焦點，莫過於MIRROR成員Tiger與《聲夢》家族的罕有同台。不少樂迷與網民均表示極度期待，紛紛猜測Tiger邱傲然會與哪位《聲夢》歌手展開驚喜 Crossover。這種跨平台的夢幻聯動，不僅為樂壇帶來新氣象，更成為全城討論的音樂熱話。為了向樂壇前輩致敬，一眾歌手將悉心準備多首經典金曲，當中更包括紅遍千禧年代的Twins 、謝霆鋒、鄭秀文等等代表作，透過重新演繹這些耳熟能詳的旋律，掀起全場集體回憶。

MIRROR成員Tiger（邱傲然）。（官方提供圖片）

活動當晚，現場將化身為大型戶外音樂派對，有BEAT FRIDAY及DJ FRANKIE LAM以強勁節奏帶動氣氛外，場內更備有各式美酒佳餚，讓觀眾在維港美景下穿梭其中。派對現場更設有特製的「時光穿梭隧道」，引領參與者告別平日的煩囂，瞬間回到那個廣東音樂最燦爛的千禧年代。在繁星與海風下，眾人將透過廣東音樂的魔力，享受一個充滿熱鬧氣氛與狂歡情懷的音樂之夜。