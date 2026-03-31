江𤒹生新歌化身甜寵劇男主上演花式冧女　傳授感情秘訣需攬緊處理

告別活蹦亂跳的「叛逆動物」，MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong）今年首支派台歌改以冧歌《攬緊處理》衝擊一眾生粉心臟，結合甜蜜曲風與浪漫歌詞，描繪出熱戀期的甜蜜滋味！



MIRROR副隊長江𤒹生今年首支派台歌改以冧歌《攬緊處理》。（公關提供）

江𤒹生新曲呈現熱戀期浪漫

AK說：「新歌《攬緊處理》由我與Gareth陳考威作曲、甄敏延填詞，可算是入行以來最Sweet的其中一首歌。歌曲講述一對處於熱戀期的戀人，共同經歷的每個夢幻時刻，而我們亦在MV中盡力呈現出熱戀期的甜蜜浪漫，自己很久沒有推出這類型的冧歌了，希望大家聽完新歌後，會有甜絲絲的感覺，甚至有想拍拖的衝動。」

江𤒹生新曲呈現熱戀期浪漫。（公關提供）

江𤒹生分享戀愛經驗

曾自認是大男人的AK，感情問題原來一律建議「攬緊處理」，說：「兩個人在一段關係中難免有小爭執，但擁抱這個動作可以給對方很大的安慰，以及溫暖，所以若然大家在相處上遇到『小碰撞』，攬緊是可以馬上將矛盾處理掉，期待大家看完MV後也有同感。」

江𤒹生分享戀愛經驗。（公關提供）

江𤒹生高糖MV暴擊「生粉」

為了完美呈現出《攬緊處理》的高甜感覺，AK在MV中「攞正牌」與女主角曾泳鑫談情說愛，化身甜寵劇男主角施展「花式冧女」招數，包括在沙灘漫步、冧爆抹唇及街頭共舞等唯美場面，更有甜度爆燈的「床戲」，僅穿白背心的AK不止大晒麒麟臂，更全情含情脈脈地看著女主角，媲美AK最愛的「寵物小精靈」一樣，製造「十萬伏特電能效應」，勢令生粉心心眼兼鼻血直流！

江𤒹生高糖MV暴擊「生粉」。（公關提供）

江𤒹生高糖MV暴擊「生粉」。（公關提供）

江𤒹生激讚愛犬猜柴

除了電力十足的名場面外，AK愛犬猜柴亦首度為爸爸MV粉墨登場，父子檔同場發放另類魅力！AK說：「猜柴之前在陳健安《好好掛住》的MV中只需要行來行去，今次要牠坐在開篷跑車上拍攝，起初也擔心猜柴會害怕，幸好牠不但表現淡定，甚至懂得主動望鏡頭『搵食』，我給他很高分數，叻仔！」

江𤒹生激讚愛犬猜柴。（公關提供）

江𤒹生激讚愛犬猜柴。（公關提供）

江𤒹生新歌聯手好兄弟

向來在圈中人緣甚好的AK，特別鳴謝好兄弟Gareth製作新歌，同時感謝Tim@Dear Jane一口答應擔任MV導演，說：「小弟感謝大佬們出山幫忙，首先要多謝Gareth，因為我是參加了Gareth的澳洲婚禮後，大家有更多時間相處及加深認識，才能跟各位大佬變得稔熟，今次我一開口，他們便爽快答應幫忙，多謝大家的支持與愛護，我會繼續努力，Yeah！」

江𤒹生新歌聯手好兄弟。（公關提供）

Gareth則說：「其實創作這首《攬緊處理》時，腦海中已浮現出大量畫面，於是索性將這些畫面拍成MV，而且這首歌的節奏較快、歌詞直白，描述一段關係剛開始時的熱戀感覺，任何事都想跟女方去體驗的心情，於是衍生了這個MV。」Tim續說與AK成為朋友全因Gareth介紹，加上吸引力法則，人以群分，所以二話不說答應做MV導演，並說：「今次最難處理的部份是太陽，由於天公造美，難得全日均是萬里無雲，雖然拍攝上有難度，但太陽光正是最好的燈光，出來的效果超正！」

江𤒹生新歌聯手好兄弟。（公關提供）

想隔空跟AK談一場甜到漏的戀愛，各位「生粉」記得要到各大音樂平台收聽新歌《攬緊處理》，滋潤完耳朵後再Loop爆MV，體驗被AK「攬緊處理」的Magic Moment吧！