蕭秉治香港站開騷在即祭出限定好禮　加碼開放fans許願新造型

久等了！香港！遲到的約定，雙倍的感動，終於等到「旋律工廠」蕭秉治！原訂去年10月4日要舉辦的香港演唱會因故延期，沒忘記這個約定的蕭秉治在日前正式宣布，他將於6月13日(星期六)晚上7時30分在新蒲崗東蒲胡李名靜體育館(東蒲)舉辦《活著ALIVE》香港站，3月31日下午三時正開始於Cityline公開發售。這次蕭秉治首度以個人之姿前往各城市開唱，香港演唱會不但為fans準備了限定VIP好禮，演唱會新造型還大方開放歌迷許願。



蕭秉治《活著ALIVE》香港演唱會。（官方提供圖片）

蕭秉治3月27日擔任五月天5525＋1《回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站開場嘉賓，演唱《想悄悄住進你的靈魂》、《外人》和《勝利人生》，他感謝師兄給他機會到各地演出，也因為唱了五月天的開場，有很多歌迷在台下舉著應援牌為他應援，讓他很感動，帶給他很多力量。疼惜歌迷的蕭秉治也祭出限定VIP好禮，除了合照外，也獻上香港專屬貼紙，極具收藏價值。

蕭秉治昨擔任五月天5525＋1《回到那一天》25週年巡迴演唱會開場嘉賓。（官方提供圖片）

從創作才子到破億神曲製造機

這些年蕭秉治創作多首金曲，創作總點閱突破10億次，包括破億神曲《我還是愛著你》、千萬點擊傳唱《毒藥》、《射手》、《我是誰我是誰我是誰》、《我好想好想你》、《愛過你有多久就有多痛》和《凡人》等，被稱為是華語樂壇頂尖神曲製作機！蕭秉治從回歸樂壇5千人擠爆信義廣場到約定台北小巨蛋見，再到香港東蒲，他表示：「活著就是一件很了不起的事情！希望來看我演唱會都能獲得滿滿的能量，再回去好好過自己的生活。」

蕭秉治昨擔任五月天5525＋1《回到那一天》25週年巡迴演唱會開場嘉賓。（官方提供圖片）

蕭秉治霸氣寵粉 造型由你話事

蕭秉治去年《活著ALIVE》演唱會完封北高雙蛋後，帶著滿滿的能量完成北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京六個城市的演出，今年生日許下新的一年他也期待能到更多城市跟歌迷見面，已步步實現，即將在夏日唱響馬來西亞和香港。

日前他拍攝BEAUTY美人圈雜誌穿著皮衣、玫瑰花的造型，帥翻歌迷，歌迷留言問：「演唱會可以敲碗這種霸總造型嗎」蕭秉治霸氣表示「沒問題」，至於香港演唱會造型，他大方開放歌迷許願。