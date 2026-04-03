農夫門票秒殺加開母親節場預六成飛公售　陸永爆麥玲玲師傅冇預留

農夫公開發售第二場《農夫全香港最好笑嘅演唱會》門券，一小時內全部售罄，這個消息，令到陸永及C君都覺得有點受寵若驚，並且開心宣佈再加開終極母親節日場！4月8日Klook率先訂票，4月9日Urbtix公開發售，仍想買飛的歌迷一定要留意了。



《農夫全香港最好笑嘅演唱會》海報。（官方提供圖片）

農夫開心宣佈加母親節日場

C君直言，16年前紅館開騷，只做一場，沒想到16年後，可以開三場，進步了3倍(300%)，「呢個我估三場暫時係我哋體力極限啦，紅館要多好多力。咁點解開日場，因為嗰日係母親節，等大家下午嚟睇完騷，晚上可以開開心心陪阿媽。咁如果有人睇完唔開心，都一樣晚上可以陪阿媽，做人最緊要孝順嘛。哈哈。」

農夫開心宣佈加母親節日場。（官方提供圖片）

農夫門票預留六成飛公售

問到陸永，係咪一早搵麥玲玲算過，今年行運，所以今年一開就爆，一開又爆，陸永笑言，「冇呀，玲玲仲算緊佢有冇飛俾朋友，但係師傅好好，話會力撐我地每場都出現，哈哈。」 外間不停有人話搶唔到飛，所以大會公佈，第三場會有超過六成門票公開發售，希望更多人搶到，C君話，「冇試過搞咁多場咁大型嘅演出，淨係平時睇新聞，啲歌手朋友開騷，話自己都唔夠飛，要俾錢去公售日搶飛返來應酬屋企人同朋友，原來係真，原來呢啲事都會發生係我哋自己身上，好奇妙。」

第三場，C君笑言，自己母親、外母呀咁一定嚟支持，「最好完騷後，主辦搵間又靚又好食嘅餐廳搞個慶功宴啦，咁我哋咪可以帶埋老母、外母去食飯，完show兼祝大家母親節快樂囉，哈哈。」