近日TVB再度傳出新一波的藝人離巢潮，當中最令觀眾震驚及關注的，必定是金牌搞笑組合農夫（陸永與C君）。有眼利的網民發現，兩人的藝人資料已經正式從TVB官網上消失，標誌著他們極有可能已經結束了與無綫多年的賓主關係，全力向外闖蕩。



「農夫」陸永此前在《墨魚遊戲2》中的表現受到網民大讚。（影片截圖）

此前在TVB官網的藝人頁面中的陸永。（TVB官網截圖）

在TVB官網的藝人頁面中的C君。（TVB官網截圖）

轉戰內地吸金 自組娛樂公司做老闆

近日有眼利的網民發現，兩人的資料已經悄悄從TVB官網的藝人名單中消失。事實上，農夫早於去年（2025年）已成立了自家娛樂公司「農作天下（So Fa So Cool）」，自己做老闆兼將IG的工作聯絡方式全面更新。

農夫兩人的資料已經悄悄從TVB官網的藝人名單中消失。（TVB官網）

農夫早前就已成立了自家娛樂公司「農作天下（So Fa So Cool）」。（IG@famahk）

加上他們由2022年開始將事業重心轉向內地發展，並舉辦了多場場場爆滿的《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，種種跡象顯示兩人似乎已經正式為離巢鋪路，將演藝事業全面轉向新版圖。

去年「農夫」與麥玲玲師傅宣布「三師徒」廿年後合體，啟動「農夫、麥玲玲 三面玲農、粵聽粵開心」巡迴。（微博照片）

首站廣州站開售兩分鐘就火速售罄。（內地大麥網截圖）

最佳拍檔成回憶 與鄭裕玲火花四濺創收視神話

回顧農夫與TVB的合作，絕對是香港綜藝界的一段黃金歲月。他們自2013年簽約成為部頭合約藝員後，成功由歌手轉型為極度入屋的電視主持。他們與「Do姐」鄭裕玲合作無間，由《Do姐去Shopping》、《Do姐再Shopping》到《晚間看地球》及《Do姐有問題》等，農夫那種轉數極快的幽默感，配上Do姐的霸氣地位，產生了極具火花的化學作用，成為了當時的收視保證與無數觀眾的爆笑回憶。

《Do姐去Shopping》系列真係勁好睇。（影片截圖）

農夫和Do姐這個組合，深受觀眾喜愛。（陳順禎 攝）

C君更憑藉其過人的創意，於2021年獲委任為J2台創意總監致力革新節目，直至2023年5月才功成身退。

C君2023年卸任J2創意總監一職。（葉志明攝）

《愛回家》多名綠葉演員疑相繼外闖

除了農夫之外，這波離巢潮似乎亦波及到大受歡迎的處境劇《愛回家之開心速遞》。有網民發現多名劇中要角及綠葉演員的資料同樣在官網下架，當中包括已故武打影星孟海的姪女、在劇中飾演「Laptop」的孟希璘；在劇中飾演「大力」、曾參演神劇《金枝慾孽》的資深綠葉王張漢斌（現名張韡騰）；以及於2017年加盟、曾在《女神配對計劃》中向李芷晴表白的周嘉全。這幾位陪伴家庭觀眾多時的熟面孔疑似相繼離巢外闖，令不少經常追劇的粉絲大感惋惜。

孟希璘與佘詩曼合影。（IG@ballmang）

資深綠葉王張漢斌（現名張韡騰）是哥哥張國榮的忠實粉絲。（IG@621146234）