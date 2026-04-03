ToNick時隔兩年回港開騷僅開放一千名額　開創全場拜神切燒豬環節

闊別香港專場舞台超過兩年，人氣樂隊ToNick終於宣布回歸！今次佢哋揀喺5月1日勞動節開騷，於Backyard@AXA Wonderland舉行《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》音樂會。今次唔止係一場戶外Band Show，ToNick四子更決定將演藝圈最神祕嘅「後台禁區」搬上台，邀請全場觀眾一齊參與「開騷拜神儀式」，將現場變成大型「自己人」屋企派對。



ToNick演唱會海報。（公關提供）

從憤怒Band仔進化「暖男洗碗機」

自2024年九展演唱會後，ToNick雖然一直有喺各大音樂節見大家，但樂迷最恨嘅始終係近距離接觸。等咗兩年幾，呢班曾經滿腔熱血嘅「Band 仔」已經踏入人生新階段，由「憤怒」變做「愛惜」。

今次演唱會主題《我是你的洗碗機》，正正係ToNick四位成員（恆仔、小龜、Ryan、晨曦）步入「成熟男」嘅心聲：「今次嘅主題係講男女關係，有好多人就算變到阿伯都唔識得同另一半相處，成日吵吵鬧鬧又或者不瞅不睬。點成熟地處理關係並不在於年紀，而係在於心態。到時入場睇吓我哋有乜分享啦！其實ToNick都冇咩大改變，都會keep住做音樂出show、同其他單位合作。我哋同fans互相睇住對方成長，依家同佢哋溝通嘅方法亦都唔同咗，唔一定淨係show先見面，可以平時都互相關心吓！」

ToNick「某成員」笑言男人去到某個年紀，最重要係識得「既來之，則安之」，只要另一半開心，屋企就快樂，世界就和平。所以我哋已經做好洗碗抹地、任勞任怨嘅覺悟。

ToNick（IG@tonick_official）

ToNick開放一千個名額零距離互動

今次ToNick再度選址AXA Wonderland，但就玩轉新花樣，利用Backyard呢個全新場地模式，務求拉近同大家嘅距離。現場空間特別強調「Homey」同「親密感」，僅僅開放 1,000個名額，令台上下可以真正做到「零距離」互動。

ToNick 興奮指：「我哋嚟過呢到好多次，但今次想透過 Backyard 模式玩啲唔同嘅嘢，想同一千人一齊用『愛』發電，玩爆個場！」

ToNick（大會提供）

ToNick演唱會模式創新

除了場地革新，今次最爆嘅point莫過於「全場拜神儀式」。

平時淨係得Artist同Crew先可以參與嘅開騷傳統，今次竟然邀請埋觀眾參與，屆時會有充滿儀式感嘅切燒豬環節。最令樂迷驚喜嘅係VIP門票福利，除咗有簽名海報同合照，仲會獲贈極具創意嘅小禮包（圍裙及抹手巾），最誇張嘅係竟然包含「拜神燒豬一客」，令唔少網民大嗌：「真係當正大家係自己人，成件事好暖！」