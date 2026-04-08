鄭秀文香港演唱會2026｜Trip／優先＋公售攻略｜連結、座位表

鄭秀文香港演唱會2026｜Trip／信用卡優先＋公售攻略公售攻略｜連結、座位表｜售票購票連結心得、HKTicketing購票心得｜鄭秀文《You&Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》即將7月舉行，官方決定於4月20日起指定信用卡優先發售、4月23日則在Trip.com預購！究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



鄭秀文《You&Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》 詳情+搶票連結

天后級歌手鄭秀文將於7月10日至11日在啟德體育園舉行《You&Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，呈現Sammi 獨特個性的「Mi系列」演唱會，從《Show Mi》、《Love Mi》、《Touch Mi》、《Touch Mi 2》、《#FOLLOWMI》到《You & Mi》，演出地點覆蓋港澳、內地多個城市；英國、美加、澳洲、紐西蘭及星馬等地，巡迴場次累積接近130場。超卓的舞台製作不斷進化，加上Sammi每次帶來突破自我的創新演出，為樂迷不斷帶來驚喜，刷新所有觀眾的觀賞體驗。這次演出不僅是Sammi首度踏上香港啟德主場館，更是整個《You & Mi》巡迴演唱會在亞洲區的最後一站，約定大家7月入場一起見證。門票於4月20日東亞信用卡、4月23日上午10時Trip.com優先訂購。各位Mi的fans必定要留意如何搶票。

You&Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站．香港站｜東亞信用卡優先發售

開賣時間：2026年4月20日早上10時

開賣連結：HKTicketing、直購連結

門券票價分爲HK$1,880/ $1,680/ $1,380/ $1,280*/ $980/ $880*

*Restricted View（視線受阻位置）

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》｜4.23 Trip.com優先發售

開賣時間：2026年4月23日早上10時

開賣連結：Trip.com

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 詳情+搶票連結｜>> 更多中港演唱會資訊及搶飛攻略 <<

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》｜公開發售

開賣時間：待定

開賣連結：待定

HKTicketing 2.0 購票注意！

因為HKTicketing購票系統更新，與以往的購票方式不同，在購票前請按此提早登記賬戶才可以購票（舊有賬戶不能使用）。然後購票的過程亦與以往不同，請大家留意！

HKTicketing購票流程（2026年版）👇👇

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究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

門券票價分爲HK$1,880/ $1,680/ $1,380/ $1,280*/ $980/ $880*

*Restricted View（視線受阻位置）

孫燕姿香港演唱會2026 座位表

鄭秀文香港演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「鄭秀文香港演唱會2026」座位表及門券價錢為港幣$1,880/ $1,680/ $1,380/ $1,280*/ $980/ $880* （*Restricted View（視線受阻位置））

鄭秀文香港演唱會2026 演出日期

鄭秀文香港演唱會2026 演出日期為2026年7月10日及7月11日，合共2場。

鄭秀文香港演唱會2026 公開發售資訊

鄭秀文香港演唱會2026《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 東亞信用卡優先訂票則於4月20日早上10時開始在HKTicketing快達票公開發售！，Trip.com優先訂票則由4月23日起。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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鄭秀文香港演唱會2026 何時舉行？ 鄭秀文香港演唱會2026《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 將會於2026年7月10日、2026年7月11日舉行，合共2場。 鄭秀文香港演唱會2026 於哪個場地舉行？ 香港啟德主場館 鄭秀文香港演唱會2026 如何購票？ 鄭秀文香港演唱會2026《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 東亞信用卡優先訂票則於4月20日早上10時開始在HKTicketing快達票公開發售！，Trip.com優先訂票則由4月23日起。如想知搶購心得，可前往購票攻略。

鄭秀文香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「鄭秀文香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。