張繼聰演唱會群星雲集與呂爵安合唱　跪拜古天樂提攜聯乘農夫謝幕

歌手張繼聰4月9日晚於麥花臣場館舉行《WHAT’S NEXT LIVE 2026》個人演唱會。兩個多小時的演出中，張繼聰渾身解數，不僅演繹多首自家創作，更大跳勁舞，並邀得兒時偶像杜德偉（Alex）見證，及圈中好友呂爵安（Edan）擔任嘉賓，讓觀眾重新認識演戲以外的他，不能少還有家人：太太謝安琪Kay、女兒Kakaball及專程秘密留港送驚喜的兒子張瞻，三人排排坐台下力撐。



張繼聰渾身解數，不僅演繹多首自家創作，更大跳勁舞。（官方提供圖片）

張繼聰渾身解數大跳勁舞

演唱會開始，身穿棗紅色長褸的張繼聰連唱5首歌《Gimme A Break》、《半江紅》、《末日先鋒》、《超新星》及《K型》炒熱氣氛，然後分享說：「見到今日現場好多好重要的人都在，我的fans，無論是支持我好久，或者是從我電影開始認識我。有好多我好好的朋友，我的老闆都在，仲有我屋企人......咦！我個仔都在？點解？未夠20歲是不可以surprise父母？多謝你，好開心今日全部好重要的人都在現場。」

張繼聰又直言，相信有好多年青的朋友，絕對不知道他是一個歌手，可能認識他都是透過演員的身份，看過一些好無謂的短片，但這些都只是角色，事實是他個人好有涵養，續說道：「今晚我會用音樂，分享我自己的人生，我自己的睇法。為了今晚，我選了好多過去演唱會沒有唱，甚至乎我自己寫了十多二十年從來都沒有唱的歌，以下落兩首歌，特別為了今晚揀選。」隨後張繼聰獻唱了《小分差》和《水點》，展露了他的歌曲創作才華。

張繼聰獻唱了《小分差》和《水點》，展露了他的歌曲創作才華。（官方提供圖片）

張繼聰演唱會群星雲集

嘉賓方面，張繼聰在唱《小諧星》時，原唱者呂爵安Edan現身，唱畢後二人深情擁抱。張繼聰透露在邀請嘉賓時，第一個想到是Edan，說：「我們在電視劇和電影合作過，私下是很『猛』的朋友，兩個麻甩佬約食飯傾心事，陪對方走過困難的日子。」Edan則笑言：「聰哥好像一個樂壇社工，令人很有安全感，我連日常生活的事都會問他意見，他每次都耐心開導。他演得、唱得、作得，又靚仔，多才多藝，是一個模範榜樣的男人，好希望自己有一日，都可以成為一個那麼犀利的男人。」二人隨即合唱《一表人才》，全場掌聲雷動。

張繼聰呂爵安唱《小諧星》。（官方提供圖片）

演唱會前，張繼聰曾透露另一重磅嘉賓是他的樂壇前輩，啟發他喜愛音樂，而昨晚這位重量嘉賓現身台下第一排正中位置，張繼聰在唱完Alex的《Be Your Love》後，指向台下隆重介紹，說：「兒時好鍾意杜德偉哥哥（Alex)，後來成長沒有聯絡，他的音樂影響我很多，特別是他台灣好多的專輯，是陪伴我無數卡拉OK的時代，他所有的R&B超有型，請大家多給掌聲，我台下的偶像杜德偉。」Alex在台下起身回應：「好開心可以影響到新一輩歌手，讓他們喜歡音樂、表達感情。」他更笑言與「聰仔」緣份不簡單：「我們的孩子同樣九歲，為何年紀差這麼遠但小朋友同歲？」張繼聰自嘲曾被網民笑他比Alex「老幾年」。隨後在偶像面前獻唱經典《無心傷害》，全場尖叫。

張繼聰在偶像面前獻唱經典《無心傷害》。（官方提供圖片）

台下除了Alex帶同太太支持張繼聰外，座上客還有古天樂、Alton@MIRROR、姜濤@MIRROR、Fatboy@ERROR、余安安、胡楓、白只、阿卵、蔡卓妍、王菀之、馮志強、彭秀慧、陳詠燊、蘇道哲、森美、當奴、方力申、蕭唯展、蔡思貝、許恩怡、葛綽瑤等等亦為座上客。

張繼聰跪拜古天樂謝提攜

而在回到23年前，張繼聰Busking，追逐歌手夢環節時，在唱到《寧願晏啲瞓》時，張繼聰亦走入觀眾席，近距離與支持多年嘅fans及圈中好友自拍握手道謝，而途經修哥（胡楓）身邊時，更專程攬和吻了對方面頰、經過姜濤及Alton身邊，則攬着姜濤與Alton三人合照；到走到老闆古天樂面前，張繼聰又搞笑跪拜對方，不能少當然要與專程留在香港，觀看他演唱後才回澳洲繼續升學的兒子來一個深情擁抱。台下滿滿愛，向來少在公開場合流淚的張繼聰，唱到 《日薄西山》終忍不住感動落淚，尷尬笑言：「現場有沙入眼。」

張繼聰唱到 《日薄西山》終忍不住感動落淚。（官方提供圖片）

臨完場之際，當全場以為Encore成功，農夫與張繼聰步上舞台，全場歡呼！豈料三人只是擺出pose，大銀幕打出「LOUIS X FAMA STAY TUNED」，為演唱會主題 《WHAT’S NEXT》留下懸念，亦為張繼聰《WHAT’S NEXT LIVE 2026》演唱會畫上圓滿句號。