Ian陳卓賢演唱會2026香港加場｜門票公售攻略+購票連結+座位表
Ian Chan 陳卓賢《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》演唱會將於2026年2026年7月23-26、28-31日 及8月1日，加開3場在啟德體藝館舉行，會在HK Ticketing 快達票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Ian Chan 陳卓賢演唱會2026香港 | 加場詳情
演唱會日期：2026年7月23-26、28-31日 及8月1日(加開3場)
演唱會時間：晚上8點23分
演唱會地點：啟德體藝館
門票價錢：HK$1,280 / $980 / $680
Ian陳卓賢演唱會2026香港 | 加場門票公售
公開發售平台：HK Ticketing 快達票
公開開賣日期：2026年5月22日
公開開賣時間：上午10時正
*不設售票處售票
Ian陳卓賢演唱會2026香港 | 優先購票詳情
1.MIRO專屬代碼
所有2026 MIRO會員都會透過聯絡電郵收到「MIRO專屬代碼」及指定購票網站連結
日期：4月23日
2.Miro優先購票
優先發售平台：HK Ticketing
優先開賣日期：4月27日
優先開賣時間：下午4時
限購：每位Miro最多可買2張
*輸入「MIRO專屬代碼」購票
*先做HK Ticketing會員
Ian陳卓賢演唱會2026香港 | 恒生Mastercard信用卡優先購票
優先發售平台：HK Ticketing
優先開賣日期：4月28日
優先開賣時間：下午3時
手續費：每張$50
演唱會門票網購信用卡推介
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1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或
2. HK$800 惠康購物現金券；或
3. HK$800 蘋果禮品卡；或
4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或
6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
優惠受條款及細則約束。
Ian陳卓賢演唱會2026香港 | 門票公售
公開發售平台：HK Ticketing 快達票
公開開賣日期：2026年4月30日
公開開賣時間：下午3時正
*不設售票處售票
Ian陳卓賢演唱會2026香港 座位表
Ian Chan 陳卓賢演唱會2026香港 | HKTicketing 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。
Ian Chan 陳卓賢演唱會2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙