Kao Supassara粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Kao Supassara《SWEETEST WISH: KAO B-DAY FANMEETING IN HONG KONG》粉絲見面會將於2026年5月24日(星期日)在AXA 安盛創夢館舉行，會在KKTIX、大麥、Trip及攜程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



Kao Supassara粉絲見面會海報。（IG@wanxing.mo.ltd）

Kao Supassara粉絲見面會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年5月24日(星期日)

演唱會時間：下午4時正

演唱會地點：AXA 安盛創夢館

門票價錢：港幣HKD $1,688／$788／$388

Kao Supassara(IG@kaosupassra.official)

Kao Supassara粉絲見面會2026香港 | 粉絲福利

Kao Supassara粉絲見面會粉絲福利。（IG@wanxing.mo.ltd）

Kao Supassara粉絲見面會2026香港 | 公開售票

公開發售平台：KKTIX、大麥、Trip及攜程

公開開賣日期：5月6日（三）

公開開賣時間：中午12時正

Kao Supassara(IG@kaosupassra.official)

Kao Supassara演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。