Kao Supassara粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
Kao Supassara《SWEETEST WISH: KAO B-DAY FANMEETING IN HONG KONG》粉絲見面會將於2026年5月24日(星期日)在AXA 安盛創夢館舉行，會在KKTIX、大麥、Trip及攜程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Kao Supassara粉絲見面會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年5月24日(星期日)
演唱會時間：下午4時正
演唱會地點：AXA 安盛創夢館
門票價錢：港幣HKD $1,688／$788／$388
Kao Supassara粉絲見面會2026香港 | 粉絲福利
Kao Supassara粉絲見面會2026香港 | 公開售票
公開發售平台：KKTIX、大麥、Trip及攜程
公開開賣日期：5月6日（三）
公開開賣時間：中午12時正
Kao Supassara演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧
技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面
建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。
技巧2｜迅速填妥資料
因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！
技巧3｜預先熟習演唱會詳情
KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。