周吉佩預告廣州開騷全程獻唱廣東歌　街頭彈唱粵語歌獲路人熱捧

《中年好聲音》首季冠軍得主周吉佩（吉吉）， 過去兩年分別在香港以及澳門舉行了他的「第三人生」演唱會，獲得樂迷熱烈追捧，門票均火速售罄。周吉佩廣州站演唱會將於今年5月16日，空降坐落在廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。



周吉佩與主辦、協辦祝酒儀式。（公關提供）

數十位香港粉絲到場力撐周吉佩

4月27日吉吉現身廣州出席演唱會發佈會，不僅表示這裡是他的「半個家鄉」，還預告這次特意準備了全粵語歌單，期待到時與大家一起大合唱。數十位香港粉絲專程包車來到發佈會現場支持吉吉，讓他非常感動，並與粉絲們互動玩遊戲。

周吉佩與專程到廣州撐場的香港粉絲大合照。（公關提供）

周吉佩表示把廣州當第二個家

對於這次可以來到廣州開唱，吉吉在發布會上表示很開心很興奮，因為他自己曾在廣州有過一段長時間的居住，所以這裡也被視作他的第二個家，他還透露到時會有很多親戚好友來現場支持。而廣州作為「第三人生」巡演的第三站，也是他在內地的首場演唱會，為了隆重其事，他這次特意調整了歌單，「知道廣州的朋友很喜歡聽廣東歌，以往我在演唱會上都會唱一些普通話歌，但這次我一整晚都會唱廣東歌。」

周吉佩在廣州出席演唱會發布會。（公關提供）

周吉佩街頭快閃彈唱粵語歌

發佈會結束後，吉吉便拿著結他閃現天河街頭，隨機邀請路人跟他一起合唱90、00年代的經典粵語歌。雖然當時還沒到晚高峰時刻，但現場都陸續有途人及粉絲被他的彈唱吸引前來圍觀，當中還有幾位外籍遊客，讓他大呼意外。對於這次街頭挑戰，吉吉表示非常成功，「廣州的朋友都很熱情很投入，沒想到在街頭近距離合唱是這麼好玩。」最後他也期待在演唱會當天可以和大家一起大合唱，並且對本次的歌單充滿信心，相信一定可以讓到場樂迷帶來驚喜。