《國潮·藝見新生》深圳站圓滿完成　周柏豪雨中深情獻唱勁浪漫

《國潮·藝見新生》大型藝術活動日前一連三天在深圳歡樂劇場圓滿完成，周柏豪、吳若希、Aska張馳豪、Ophelia柯雨霏、Matt胡子貝等歌手擔任表演嘉賓，一起展示港樂魅力。



《國潮·藝見新生》在深圳歡樂劇場圓滿完成。（公關提供）

由「中國音樂劇教父」李盾製作，中國原創音樂劇里程碑劇目《蝶》在活動最後一天壓軸出場。活動閉幕也邀請了深圳市政府副市長張華、深圳市文化廣電旅游體育局局長劉蕾、深圳市文化廣電旅游體育局副局長丁中元到場支持。

胡子貝、周柏豪、柯雨霏。（公關提供）

周柏豪雨中深情獻唱畫面極浪漫

《國潮．藝見新生》舉行首日由周柏豪打頭陣，唱出《宏願》、《夠鐘》及《我的宣言》，雖然碰上天氣不彰下大雨，不過柏豪撐著傘站在海上舞台深情獻唱，背靠遼闊的前海海景，畫面非常浪漫。接著三位新生代歌手輪流上台，先有《聲秀》季軍胡子貝靚聲唱出《情完節》、《懷疑人生》、《普通朋友》、《Perfect》及《早開的晚霞》；再到《聲秀》亞軍柯雨霏投入演繹《直覺型美學》、《沙門》、《逆光》及《月光愛人》，壓軸有張馳豪傾力演繹《一個人的生日歌》、《燈亮時離場》、《山系戀人》及《宇宙逃生口》，現場反應熱烈，即使下著大雨也沒有影響觀眾熱情，身穿雨衣支持自己的偶像。演出間更穿插香港設計師品牌時裝騷，將海上舞台化身大型貓步天橋，展現跨界藝術魅力。

周柏豪雨中深情獻唱畫面極浪漫。（公關提供）

吳若希獻唱掀港劇回憶殺

第二日天氣放晴，劇集歌女王吳若希登場為活動揭開序幕，唱出《越難越愛》、《愛情無價》以及新歌《超前告別》，歌聲一響現場馬上變成港劇回憶殺。然後再到《Funky Town六度空間》音樂╳髮型美學表演，陳慧敏、杜小喬、譚永浩、唐浩嘉、卡式帶樂團，再加上來自北京的楊璐，聯同大灣區頂尖髮型師以及專業舞者打造跨越藝術形式的演出。

吳若希獻唱掀港劇回憶殺。（公關提供）

中國經典音樂劇《蝶》重演震撼海上舞台

中國原創音樂劇巔峰之作《蝶》震撼重演，作為「國潮．藝見新生」壓軸項目，本次演出首度移師露天海上舞台，現場以海天為背景，向觀眾呈現沉浸式藝術體驗。更有著名音樂劇製作人李盾坐鎮，任書鑫擔任團長及執行製作人；以及深圳市政府副市長張華、深圳市文化廣電旅遊體育局局長劉蕾、深圳市文化廣電旅游體育局副局長丁中元到場支持。活動閉幕時，深圳市政府副市長張華表示：「非常高興，今天的演出我亦沉浸其中，非常感動！這是深圳歡樂劇場舞台的音樂劇，希望大家積極參與其中，深圳歡迎！」