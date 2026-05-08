林憶蓮恩師江樺辭世享年97歲　由50年代影星變歌劇女王的傳奇一生

殿堂級歌唱家江樺（原名江文瑽）於5月3日辭世，享年97歲。江樺老師一生奉獻給音樂藝術，不僅是香港聲樂界的泰斗，更是樂壇天后林憶蓮的歌唱老師與伯樂。 兩師徒情誼深厚，林憶蓮的《微雨撲巴黎》中，開首一段驚艷的女高音正是出自江樺之手。

殿堂級歌唱家江樺（原名江文瑽）於5月3日辭世，享年97歲。（都會歌劇院圖片）

江樺是樂壇天后林憶蓮的歌唱老師與伯樂。 （網上圖片）

由50年代影星轉戰聲樂

江樺的經歷堪稱傳奇，她在50年代隨夫來港，曾被電影公司相中成為明星，藝名「江樺」正是當時所取。然而，她因領悟到「片場裏總是花時間在等，實在浪費」，決定重拾歌唱理想。她早期跟隨胡然教授學習聲樂，之後到通過英國皇家音樂學院的畢業文憑試，更被推薦往意大利深造跟大師學習歌劇、聲樂和舞台動作，1959年成為首位在意大利歌劇院演繹《蝴蝶夫人》女主角的華人女高音，轟動一時。回港後，致力推廣聲樂教育，學生除林憶蓮外，還包括王菀之、黃耀明、黎明等樂壇巨星。

江樺老師是首位演唱歌劇《蝴蝶夫人》女主角的華人女高音歌唱家。（都會歌劇院圖片）

江樺自60年代起致力教學，培育出多位香港知名歌手。（YouTube@男爵樂團Men in Jazz）

夫妻情深62載

江樺的人生充滿「格局」與智慧。出身上海富裕家庭的她，18歲便嫁給富商後代郁鴻鐸，雖然貴為豪門少奶奶，她卻堅持挺着大肚子上大學，這全因母親的家教：「媽媽常說女子要有一技之長。」 江樺與丈夫郁鴻鐸廝守62載，是一段佳話。當年她遠赴羅馬追夢三年，全靠兩地書信傳情。學成歸港後，丈夫更深明她的志向，主動在大會堂訂期讓她再踏舞台。除了自己的美滿婚姻，江樺更是樂壇的「月老」，王菀之的父母當年正是因為跟隨江樺學唱歌而結緣。