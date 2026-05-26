K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門加場｜門票攻略+連結+座位表

K歌之王陳輝陽作品演唱會將於2026年7月25、26日（六及日），再加開7月24日一場，在銀河綜藝館舉行，樂壇金牌作曲大師陳輝陽首次聯乘歌手辦個人作品展，容祖兒、陳奕迅、炎明熹、周筆暢、小肥將登台演出。屆時將會在Trip優先開售門票，並會在銀河票務、Trip、BOOKYAY、MPay、澳門售票網、大麥、貓眼、uutix同步公售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | 加場詳情

演唱會日期：2026年7月24日(加場)、25、26日

演唱會時間：晚上8點（五、六），晚上7點（日）

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：MOP/HKD $1388/1088/888/688

K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | 加場門票公售

公開發售平台：銀河票務、Trip.com、BOOKYAY、MPay、澳門售票網、大麥、貓眼、uutix同步公售

公開開賣日期：6月1日

公開開賣時間：13:00

《陳輝陽作品演唱會—K歌之王》海報（IG@themusicofchanfaiyoung）

K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | 優先購票

優先訂票渠道：Trip.com 優先發售

門票發售時間：2026年5月20日 11:00

K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台：銀河票務、Trip.com、BOOKYAY、MPay、澳門售票網、大麥、貓眼、uutix同步公售

公開開賣日期：5月25日

公開開賣時間：13:00

K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | 座位表

K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | 座位表

K歌之王陳輝陽作品演唱會2026澳門 | Trip4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。