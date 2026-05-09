農夫紅館演唱會笑爆全場　麥玲玲張繼聰Twins驚喜現身

5月8日晚，紅館化身全港最大型笑聲發電機！農夫二人組陸永與C君挾「全香港最好笑演唱會」之名，以出道廿年搞笑功力，為七千名觀眾帶來一場笑聲不絕、高潮叠起，全晚氣氛由頭帶到尾，全場熱血沸騰，high到炸裂。容祖兒、俞琤、丁子高、HotCha Crystal、Lolly Talk、JFFT等均有到場支持。



農夫二人組陸永與C君在紅館開演唱會。（官方提供圖片）

演唱會開場，二人「只露個頭」從耕地佈置中現身，已引爆首個笑彈。陸永抵死笑言：「全香港最好笑嘅演唱會呀嘛，最好笑係呢度㗎啦，你哋張飛咁平，我哋個升降台係升到呢度㗎。」C君隨即接力自嘲：「其實係好事嚟，因為我下身唔係好好睇，我老婆都唔睇㗎。」全場爆笑聲未落，二人隨「砰」一聲由升降台飛彈而出，氣氛瞬間被推上第一個高潮。觀眾全體站立，跟著一連串Hip Hop Medley（《同伴》、《冇你就冇我》、《心跳回憶》、《跟隊唔該》、《全民皆估》、《娛樂圈殺人事件》、《韓國勁舞權》、《中佬先係寶》、《Dream Girl》、《難得咁人齊》）由頭唱到尾，紅館即時化身巨型派對。

二人「只露個頭」從耕地佈置中現身。（官方提供圖片）

演唱會重量級嘉賓輪番登場

有農夫就當然少不了麥玲玲！今次他們更請來當今香港Hip Hop界的重量級代表——Novel Fergus及Hip Hop詩人PetPet Shawn，加上玄學天后麥玲玲驚喜化身「Hip Hop Queen」。玲玲大師一升台，全場瞬時進入狂歡狀態，掌聲、歡呼聲、尖叫聲交織成一首「人聲交響樂」，high爆全場！

麥玲玲。（官方提供圖片）

有農夫就當然少不了麥玲玲。（官方提供圖片）

演唱會中段農夫重磅宣布2025年已成立公司「農作天下」，上演一場七千人參與的「剪綵開張」。C君自豪笑稱：「呢間公司作為行業老字號，早喺2025年已經成立。」陸永加碼爆料：「成立短短九個月，公司佔地幾百呎，已經增設咗電動垃圾桶，佢仲識自己包垃圾㗎！」二人更笑指準備邀請古天樂、梁朝偉、周潤發簽約加盟，C君一本正經表示：「不過仲未去傾過。」全場即時笑到「噴飯」。之後他們更下台帶領全場觀眾齊齊為新公司砌燒豬、剪綵，祝農作天下，風生水起，笑口常開！笑聲、掌聲、歡呼聲震天！

農夫更下台帶領全場觀眾齊齊為新公司砌燒豬。（官方提供圖片）

緊接開張儀式，「農作天下」宣布，十月會有新搞作，送俾所有結左婚嘅人！由人妻集團呈獻，農夫x張繼聰「人夫集團」！張繼聰即以「人夫集團」身份驚喜現身，與農夫換上罕見西裝合唱《我連婚都夠膽結》，全場再度點燃高潮，現場熱血沸騰，high到炸裂。

未待掌聲停下，唱《學海無涯》時，Twins驚喜竟從舞台升出，與農夫合唱經典金曲《士多啤梨蘋果橙》，觀眾情緒瞬間「進入大癲」！陸永向剛新婚的阿Sa連聲恭喜，阿Sa笑住回應：「多謝多謝....我哋頭先喺台下面睇好high呀，好好笑！」C君即笑言：「話咗你哋fan meeting搵我做MC，你要還㗎啦！」阿Sa打趣道：「估唔到咁快要還嘛！」全場笑聲不絕。二人又大讚阿嬌專程飛返香港撐場極有義氣，C君更搞笑補刀：「你知唔知，我幾多朋友知我哋開紅館特登走呀，仲係移民嗰種！」最後Twins衷心祝福：「農夫好嘢，繼續支持佢哋。」

Twins驚喜現身。（官方提供圖片）

演唱會在全場大合唱《舉高隻手》中圓滿落幕，整晚笑聲、掌聲、歌聲響徹紅館。由《富甲天下》、《粒粒皆辛苦》、《重新找到你》到《地獄見》、《日出而作》等合共30首經典作品，農夫用行動證明「全香港最好笑」既笑得瘋狂、玩得盡興，更真心滿載。