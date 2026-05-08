周國賢推出新歌《未完 待續》　自爆創作愛挑戰難度「玩死自己」

周國賢（Endy）5月8日推出新歌《未完 待續》，整首歌的曲、詞、編全部由Endy一手包辦，絕對落足心機。



周國賢（Endy）5月8日推出新歌《未完 待續》。（公關提供）

周國賢透露新歌創作靈感來源好友

Endy透露，今次創作靈感源自他親眼目睹好友的一段感情事，「佢哋明明好愛對方，但又好似成日互相傷害，最後分開咗，兩個人其實都放唔低。」他發現，原來一些很珍惜的東西，表面看似「完結」，但只要你夠相信，這件事便可以一直存放心中、於夢裏重演，故事永遠「未完」，「成日有人話要『放下』，親人或者好友離開咗，就勸人唔好成日諗起。但其實只要一直有人掛住佢哋，佢哋就好似一直存在喺我哋生活入面，放低未必係我想要嘅，『待續』先係。」

周國賢透露新歌創作靈感來源好友。（公關提供）

周國賢自認新歌「玩死自己」

至於創作過程，Endy笑言自己多年來都有個習慣，就是「寫歌玩死自己」，「難嘅位唔係作曲填詞編曲呢幾件事本身，而係有時對得首歌太近，反而睇唔到邊啲好、邊啲唔好。我哋Comment人哋啲嘢容易好多，但自己做有時就睇唔到。」他續說：「今次呢首個Tempo一時快一時慢，去Chorus前又整段結他Solo俾自己，總之好似永遠都唔可以正正經經寫首簡單啲嘅歌咁，好鍾意玩死自己呀！哈哈。」

周國賢自認新歌「玩死自己」 。（公關提供）

周國賢坦言拍攝過程艱難

提到MV，Endy坦言拍攝過程辛苦，「要天光前開機，捕捉嗰個準備天光嘅藍色，跟住潮漲半個身濕晒，然後再吹多一個鐘海風繼續拍，下晝就暴曬！好耐冇拍一個咁甘嘅MV啦。」不過他十分滿足，MV成品效果猶如去到外地拍攝，「個景好靚！」

周國賢坦言拍攝過程艱難。（公關提供）

周國賢分享拍攝趣事

拍攝期間都有溫馨小插曲，Endy話指他們於山頂拍攝時遇到兩隻流浪狗，見到有位女士背着一個大背囊上山，原來她每天都會行上山頂餵飼兩隻狗，看着牠們吃完便走，而這兩隻狗每日都會等她。Endy覺得這件事十分浪漫，「不說出口的約定，真係好似《小王子》咁講，『假如你馴養我，我們就彼此需要』。」